Sanità, servizi online in tilt dalla mattina: impossibile accedere a fascicolo elettronico e cartelle sanitarie

Il software dei portali online del servizio sanitario dell'Emilia-Romagna è fuori servizio da questa mattina. "Sito in manutenzione, si prega di riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio" si legge nell'unica schermata che appare provando ad accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, sia con le credenziali SPID sia con altre modalità di accesso. Il guasto del Servizio Cup è causato da "un periodico intervento di manutenzione ordinaria sulla rete" dopo il "malfunzionamento non prevedibile a una delle linee elettriche della piattaforma", ha spiegato il provider Lepida in un comunicato.

Il problema riguarda il sistema gestionale online di ospedali, strutture sanitarie e farmacie nel suo complesso. Per quanto riguarda l'Azienda USL di Bologna, è offline da questa mattina anche la cartella sanitaria elettronica "Sole", che permette di visualizzare la storia clinica dei pazienti e prescrivere le ricette dematerializzate che arrivano direttamente via posta elettronica alle farmacie. I medici negli ambulatori, al pronto soccorso e in guardia medica sono quindi costretti ad annotare a mano le condizioni dei pazienti e produrre fisicamente le ricette. Dall'Ospedale Maggiore fanno sapere che anche la posta elettronica è fuori uso.

L'interruzione, prosegue la nota di Lepida, "si sta avviando a una risoluzione. Alle ore 13 tutti gli interventi relativi al Datacenter erano stati completati ed entro il primo pomeriggio anche i servizi all’utenza dovrebbero essere ripristinati".