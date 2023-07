Servizio civile regionale 2023, gli ultimi giorni per fare domanda

Sono on line sul sito della Regione gli avvisi pubblici per il Servizio civile regionale 2023. I posti disponibili sono 155. Altri 25 posti sono riservati ai giovani con minori opportunità (con un titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, per cui sono riservati 11 posti), ai neet (giovani che non lavorano, non studiano e non fanno formazione - 12 posti) e a quelli residenti o domiciliati nelle aree montane o interne (2 posti). I posti sono così suddivisi a livello provinciale: 12 a Bologna, 36 a Ferrara, 75 a Forlì-Cesena, 15 a Ravenna, 4 a Reggio Emilia e 13 a Rimini. Disponibilità che si aggiungono alle oltre 3.700 del Servizio civile universale a bando nella primavera scorsa.

I progetti

C’è tempo fino alla mezzanotte del 23 luglio per fare domanda. La Regione Emilia-Romagna ha messo in campo un contributo di 833 mila euro per finanziare 13 progetti riservati ai giovani dai 18 ai 29 anni. Si va dalla promozione del patrimonio culturale, a sensibilizzazione dei più giovani alla lettura e all’uso consapevole delle tecnologie digitali, contrasto all’emarginazione sociale, supporto all’autonomia delle persone fragili, tutoraggio e lotta all’abbandono scolastico, percorsi di sostegno ai disabili, educazione all’inclusione. Gli enti titolari o co-progettanti coinvolti sono 46, 60 invece le sedi di attuazione in cui saranno operativi le ragazze e i ragazzi.

Le informazioni utili

I progetti e i co-progetti del servizio civile regionale sono destinati a ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni (29 anni e 364 giorni), domiciliati o residenti in Italia senza distinzione di residenza o cittadinanza. La durata?dei co-progetti varia dagli 8 agli 11 mesi per un impegno orario previsto di 15, 20 o 25 ore settimanali, oppure un monte ore che va dalle 60 alle 100 ore mensili. Le attività prenderanno il via a partire dal 1^ settembre o dal 2 ottobre 2023. Tutti i progetti e co-progetti prevedono un riconoscimento economico che consiste in un assegno mensile che varia a seconda delle ore di servizio svolte: 444,30 euro mensili per un impegno settimanale di 25 ore o per un monte ore mensile di 100 ore; 355,50 euro per un impegno settimanale di 20 ore o per un monte ore mensile di 80 ore; 266,70 euro per un impegno settimanale di 15 ore o un monte ore mensile di 60 ore.