“Metropolitana di superficie”: dal 9 giugno ecco la Porretta-Pianoro

Il servizio ferroviario metropolitano si evolve e, con le parole del Comune di Bologna, si “candida a diventare una vera e propria metropolitana di superficie per tutta la comunità bolognese, aumentando l’offerta e collegando più facilmente la zona est a quella ovest della città, il capoluogo alla montagna”.

Da domenica 9 giugno, infatti, sarà attiva la prima linea passante Porretta-Marzabotto-Casalecchio-Pianoro, una linea senza cambi necessari – che finora avvenivano alla stazione centrale di Bologna – e con una frequenza più alta. Nei calcoli di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana e Comune di Bologna, firmatari dell’accordo, un viaggio da Porretta a Pianoro permetterà di risparmiare mezz’ora a chi viaggia: un’ora e quaranta minuti invece che due ore e dieci minuti. Il nuovo servizio passante, progettato anche in collaborazione con Rfi, sarà realizzato da Trenitalia Tper con i nuovi treni Pop e Rock.

Le caratteristiche della nuova linea

Il nuovo Servizio metropolitano, che andrà a regime gradualmente dal 9 settembre, tra Casalecchio di Reno e Pianoro prevede fino a quattro treni all’ora per senso di marcia di cui due passanti (diretti, senza cambio di treno) e fino a due corse all’ora (di treni che terminano a Bologna) delle linee Vignola-Bazzano-Bologna e Prato-S. Benedetto Val di Sambro-Bologna. Il nuovo passante SFM1 prevede un’intensificazione dell’attuale servizio rendendo i servizi del sabato uguali a quelli degli altri giorni feriali.

Dal 10 giugno inizieranno i lavori di potenziamento sulle linee Bologna-Prato e Bologna-Vignola da parte gestori dell’infrastruttura Rfi e Fer. I lavori di adeguamento tecnologico delle linee comporteranno alcune autosostituzioni per cui la piena funzionalità e cadenza oraria sarà pienamente operativa dal settembre.

Le agevolazioni tariffarie

Con Mi Muovo anche in città, tutti gli abbonamenti ferroviari Trenitalia Tper su rete Rfi, caricati su card Unica, che abbiamo origine o destinazione Bologna Centrale, sono già integrati ed è quindi è possibile utilizzare gratuitamente gli autobus dell’area urbana di Bologna, oltre a potersi muovere fra le stazioni ferroviarie della stessa area urbana.

Anche gli abbonamenti bus di Tper che abbiano come origine o destinazione Bologna, permettono l’uso delle stazioni ferroviarie della stessa area urbana. Inoltre, gli abbonamenti bus extraurbani Tper permettono anche l’utilizzo indifferenziato dei servizi ferroviari su rete Fer, per la tratta indicata nell’abbonamento, sulle direttrici Bologna-Vignola e Bologna-Portomaggiore. Per chi utilizza il biglietto di corsa semplice è possibile acquistare a 1,80 euro (anziché 3 euro) il biglietto Mi Muovo City più Ticket, con validità 75 minuti, che consente di utilizzare sia gli autobus Tper che i servizi ferroviari regionali Trenitalia Tper o Tper all’interno dell’area Urbana di Bologna.