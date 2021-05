Sesso in auto con un cliente, prostituta condannata a tre mesi di carcere

Sesso in macchina con un cliente, finisce con una condanna di tre mesi la brutta avventura di una prostituta arrestata ieri. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Borgo Panigale ad eseguire un ordine di esecuzione per la carcerazione di una prostituta, riconosciuta colpevole di atti osceni.

La vicenda in realtà risale al nel 2012, quando la donna ha fatto sesso con un cliente a bordo di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via. Arrestata ieri pomeriggio dai militari, la donna (38enne rumena e domiciliata a Bologna) è stata tradotta in carcere per espiare la pena principale stabilita per i delitti commessi: 3 mesi e 15 giorni di reclusione.