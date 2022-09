Sesso in strada in pieno giorno: il siparietto a 'luci rosse' è su Via Mattei

Spaccato a luci rosse per Via Mattei . Diverse infatti le segnalazioni giunte ieri ai carabinieri da parte di alcuni passanti nella zona - arrossiti o irritati - dallo scenetta bollente al quale hanno dato vita due amanti. Complice qualche bicchierino di troppo si sono abbandonati a scene di sesso in pieno giorno, in mezzo alla strada. Noncuranti del traffico cittadino intorno.

Giunti sul posto i militari, i due avevano già placato i bollenti spiriti e si erano ricomposti, ma versano in evidente stato di ebbrezza. Alterazione alcolica che li avrebbe portati a rimostranze dinnanzi ai carabinieri, fino al rifiuto di fornire le proprie generalità.

La difficoltosa identificazione dei due - risultati poi essere un 45enne nordafricano e una 26enne italiana - si è conclusa con una sfilza di denunce per entrambi. La coppia passionale dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, nonchè è stata segnalata per ubriachezza manifesta.

L'episodio segue di pochi giorni un altro siparietto hard registratosi in un parchetto cittadino: a pochi passi dalla Moschea due cinquantenni italiani sono stati sorpresi in flagrante in atteggiamenti osè. L'amplesso è stato filmato e i due sono finiti nei guai.