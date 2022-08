Fanno sesso in un campo, ma vengono visti: la scena viene filmata, scatta la denuncia

Sono le 18.30 dello scorso venerdì quando alcuni testimoni e un Carabiniere fuori servizio notano degi strani movimenti in un campo di via Pallavicini, poco distante dalla moschea (siamo in zona via Mattei/Stradelli Guelfi). Non è ancora buio, le due sagome sono ben visibili sia a occhio nudo che per la videocamera di un telefonino che riprende la scena: la coppia sta facendo sesso all'aria aperta. Scatta la chiamata al 112 ed è praticamente immediato l'arrivo della pattuglia: i due, entrambi 50enni italiani, vengono denunciati per atti osceni in luogo pubblico.