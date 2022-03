Sesto imolese: lauto pasto al ristorante, ma la carta per pagare è vuota

Una coppia, entrambi cittadini italiani, è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta a Sesto imolese. E' successo l'altro giorno, quando in un ristorante del comune del Circondario i due hanno dapprima mangiato ordinando normalmente, poi però non hanno avuto modo di saldare il conto. Vuota infatti è risultata la carta offerta per il pagamento, ed entrambi sono risultati senza contante. Dopo i dovuti accertamenti, è scattata la denuncia.