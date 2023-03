Settimana della legalità, tutte le iniziative in città

Dal 20 al 25 marzo 2023 torna in Assemblea legislativa la Settimana della legalità, una serie di incontri rivolti a scuole e cittadinanza. Questi gli appuntamenti in città.

Lunedì 20 marzo alle 10.30 in Assemblea legislativa (viale Aldo Moro 5), l’incontro su “Whistleblowing, anche alla luce della Giurisprudenza. La direttiva UE n. 1937/2019”. Sempre lo stesso giorno, alle 9 e 30 a Villa Celestina (via Giovanni Boccaccio, 1), l’iniziativa “Io e gli altri. Comunità future”, e alle 9 al liceo artistico Arcangeli (via Marchetti, 22), “Liberi dalle mafie. Studenti e docenti contro ogni forma di mafia e corruzione in Emilia-Romagna”.

Il giorno successivo, martedì 21, alle ore 9,30 la scuola primaria di Scandella-IC7 Bologna, propone “Una sana e robusta costituzione interiore: percorso di consapevolezza critica sui temi della legalità e dei diritti”.

L’Assemblea legislativa mercoledì 22 ha in programma, con l’associazione Libera Emilia-Romagna, la consegna del premio Roberto Morrione, mentre poco vicino, nella sede della Regione (viale della Fiera, 8), l’evento “Learning lab: intercultura, giovani e politiche di sicurezza”. La giornata di mercoledì continua sempre in Assemblea dalle ore 10 con la “Giornata della legalità” e alle 15 con “Bande giovanili di strada in Emilia-Romagna, tra marginalità, devianza e insicurezza urbana”. La biblioteca dell’Assemblea legislativa (viale Aldo Moro 32) alle 16 ospita “La storia di Fabrizio, dal carcere a una vita di record. L’importanza della fotografia nella realizzazione di un documentario”.

La settimana della legalità a Bologna si chiude venerdì 24 in Prefettura (via IV Novembre 24) con il dibattito “Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato nel processo”.