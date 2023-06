Treni urbani e Sfm, arrivano i fondi per finire i lavori (fino al 2030)

Arrivano nuove risorse per sbloccare l'annosa opera incompiuta del Sfm, e non solo. Dal ministero, dopo mesi di attesa, si sono sbloccati i cosiddetti fondi Pimbo (Piano integrato mobilità bolognese) che con 237 milioni da Roma e un'altra novantina da parte di Regione, Comune, Rfi e Tper, dovranno entro il 2030 chiudere il dossier ancora aperto.

La novità è stata illustrata oggi a Palazzo D'Accursio dall'assessora comunale alla Mobilità Valentina Orioli, dalla consigliera delegata della Città metropolitana Simona Larghetti e dal capo dipartimento a Mobilità e lavori pubblici Cleto Carlini.

"Abbiamo altri 323 milioni da investire nel sistema della nuova mobilità bolognese e metropolitana", annuncia Orioli. "Il decreto interministeriale è stato infatti trascritto in questi giorni dalla Corte dei Conti e i fondi Pimbo diventano disponibili insieme ai fondi aggiunti dagli enti locali".

I fondi Pimbo sono divisi in due lotti. Il primo riguarda la filoviarizzazione delle linee urbane e l'Sfm, il secondo unicamente l'interramento della BOLOGNA-Portomaggiore. "La novità più rilevante sono le fermate Sfm nella città di BOLOGNA", sottolinea Larghetti. "Si tratta di un progetto a cui abbiamo sempre creduto e di cui parliamo da troppi anni. Nei prossimi anni con lo sblocco di questi fondi potremo garantire il completamento dell'infrastruttura".

In particolare coi fondi Pimbo verranno realizzate le fermate Sfm di Zanardi e Prati di Caprara, verranno completate quelle di Borgo Panigale e via Rimesse e adeguate quelle di San Ruffillo e della Fiera. Per rendere più riconoscibile e appetibile l'Sfm inoltre verrà promosso il brand dell'infrastruttura. Per quanto riguarda invece l'interramento della BOLOGNA-Portomaggiore nel tratto urbano di BOLOGNA l'intervento vero e proprio "partirà solo a valle del progetto esecutivo", sottolinea Carlini, anche se gli interventi preliminari sono già stati avviati da tempo.

L'obiettivo dell'amministrazione resta quello di avere una rete di trasporto pubblico sostenibile per il 2030, sfruttando oltre un miliardo di euro di fondi. "Con questi investimenti, insieme a quelli previsti su tram e bus a idrogeno- annota ancora Carlini- avremo una flotta di trasporto pubblico completamente a zero emissioni".