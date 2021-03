Arianna: "Ho portato la sfoglia in Alsazia, poi sono tornata al Fossolo per aprire un negozio d'aggregazione"

Dopo la laurea in Scienze della formazione, il lavoro in ufficio e un'esperienza francese, è tornata nel suo quartiere: "La mia idea è quella di un centro di aggregazione, prendo consigli dalle signore, sperimentiamo e assaggiamo"

"A mia nonna che voleva insegnarmi a tirare la sfoglia ho sempre detto che era inutile, non l'avrei mai fatta, ora eccomi qui". Arianna Mingozzi è nata e cresciuta al Fossolo, come tutta la sua famiglia: "C'è ancora la quercia piantata dal mio bisnonno e una parte della loro casa colonica, quando, come si dice, era tutta campagna".

Dopo una laurea in Scienze della formazione, il lavoro in ufficio e un'esperienza francese, è tornata nel suo quartiere: "La mia idea di negozio è quella di un centro di aggregazione, prendo consigli da molte signore, sperimentiamo e assaggiamo, c'è uno scambio. Ovviamente ora, con la pandemia, è tutto più difficile, è consentito solo l'asporto quindi i clienti rimangono il tempo necessario".

Ha aperto nel 2017 a seguito di un'esperienza come sfoglina in Francia: "Dopo aver fatto diversi corsi a Bologna, ho conosciuto la titolare di una gastronomia italiana a Mulhouse, in Alsazia, mi ha chiesto di insegnarle e di portare la sfoglia nel suo laboratorio, quindi sono stata lì per due anni".

Si considerano depositati del buon cibo e del buon vino, come ti hanno accolta i francesi?

Arianna racconta con grande emozione l'avventura d'Oltralpe: "E' stata un'esperienza fantastica, facevo pasta e corsi nelle loro case, ci riunivamo, ho ancora la pelle d'oca, erano estasiati dall'avere lì una persona che realizza la pasta fatta a mano, anche se tutto era un po' arrangiato, un giorno ho tirato la sfoglia per terra perchè non c'era lo spazio sufficiente, ci siamo divertite moltissimo".

"Sempre con lo spirito di imparare il più possibile, ho poi deciso di tornare nel mio quartiere"

Poi è tornata in patria, ha fatto ancora un po' di esperienza in città "sempre con lo spirito di imparare il più possibile" e quindi ha deciso di tornare in via Misa: "E' la terra dei miei nonni, siamo cresciuti tutti qui. Ho trovato coinvolgimento, scambio di idee e ricette. Ora c'è un pochino di fermo, ma ripartirà".

Parla con entusiasmo del suo laboratorio di via Misa: "Credo di aver fatto degli step senza sapere di dover arrivare fin qui, la nonna è sempre con me sicuramente, non ho mai sentito una passione tale come quella di creare con le mie mani, anche solo un tortellone, e poi i colori, per me sono vita ed è ciò che mi fa tenere duro".

"La zona vuol dire tanto, un posto come questo, se fosse in una zona più centrale, avrebbe sicuramente un riscontro diverso, ma la forza è il passaparola, mi hanno contattato dalle Serre dei Giardini Margherita e anche alcuni ristoranti, e per me è stato super. A tre anni dall'apertura è arrivata l'onda del passaparola".

Sulla porta dei tuo negozio elenchi le paste fresche e concludi con la parola "fantasia"...

"Tengo alla tradizione quindi metto molta cura nello scegliere la qualità degli ingredienti per le paste di base, però ho anche iniziato a creare e a usare la fantasia, appunto, ad esempio preparando le sfoglie colorate, di barbabietola ad esempio, quindi viola. Lavoro tutte le verdure, quando i prodotti arrivano qui sono tutti da elaborare, non c'è nulla di già fatto.

Faccio tutti i ripieni di base, ma, collaborando con i ristoranti, ho avuto modo di sperimentare nuovi ripieni: ad esempio patate, porro e parmigiano o melanzana e ricotta affumicata, e sono stati apprezzati. Se vuoi te ne faccio alcuni subito", e così è stato "infatti se un tipo di pasta non c'è, io la faccio al momento, i clienti vanno a fare i loro giri, poi ripassano".

Qual è il tuo piatto preferito?

"Gli gnocchi, mia nonna li faceva sempre per il mio compleanno. Io li faccio di farina e patate, sono difficili da trattare perchè tendono ad attaccarsi, ma non uso derivati, quindi i clienti li apprezzano, io stessa non li mangio fatti in altri modi, non sono cattivi, sono solo diversi, ma sono certa che quando si assaggia il prodotto ben fatto ...".

Possiamo dire infine "grande soddisfazione"...

"Dopo tre anni è arrivata l'ondata del passaparola e questo è quello che mi fa capite che ho preso la strada giusta, la conferma del lavoro che stavo facendo: Il prodotto è giusto, il prodotto finito è sempre bello, grande soddisfazione come i primi tortellini che vengono bene".