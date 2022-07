Sfonda la porta del parente, poi lo ferisce con un coltello

Niente ferite gravi, ma la paura è stata tanta. Ne avrà per qualche giorno l'uomo che ieri mattina ha dovuto affrontare lo scatto di rabbia di un cinquantenne cittadino italiano, poi arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata. Lo stesso soggetto, si è poi scoperto, aveva già fatto parlare di sé: era stato bloccato dagli agenti dopo una lite in via Amendola, e aveva estratto un martello per minacciarli.

A distanza di 24 ore, un episodio più grave. Secondo quanto ricostruito, è stata la stessa vittima a chiamare la polizia: da tempo aiutava il cinquantenne, alle prese con una brutta parentesi di dipendenza da sostanza stupefacenti, ma questa volta la risposta al diniego dell'ennesimo prestito di denaro è sfociato in violenza.

E' stato infatti il cinquantenne a sfondare di fatto la porta di ingresso dell'abitazione della vittima, dopo ripetuti dinieghi alle richieste di denaro. Non pago di aver cagionato un danno , l'uomo ha preso a cercare furiosamente contanti, fino a scontrarsi con il residente dell'abitazione, in zoa Bolognina. All'ennesimo diniego, il cinquantenne ha brandito un coltello di piccole dimensioni e ha vergato colpi di tagli in direzione dell'uomo, che infatti si è ferito superficialmente al torace e agli arti superiori.

Arrivata la polizia, agli agenti non è rimasto altro che bloccare il soggetto -che nel mentre era uscito di casa senza asportare nulla- e portarlo via in manette.