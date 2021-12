Sfratti, casa e occupazioni abitative: Asia-Usb tenta irruzione in consiglio comunale

Consiglio interrotto due volte e sala chiusa ai manifestanti questo pomeriggio a Palazzo D'Accursio, dove una decina di esponenti del sindacato di inquilini Asia-Usb ha tentato un blitz in Comune per protestare contro il caro affitti e la situazione abitativa in generale sotto le Torri.

"Il Consiglio comunale si barrica e nega qualsiasi confronto", contesta Asia, che si è presentata a Palazzo D'Accursio con famiglie sotto sfratto, occupanti e solidali per portare "la propria voce e rivendicazioni direttamente al Consiglio comunale". GLi attivisti però hanno trovato le orte della sala del Consiglio lato pubblico chiuse, e così hanno iniziato una girandola di urla e slogan, inducendo l'assemblea a interrompere i lavori.

"Dall'occupazione di via Zampieri, agli sfratti che continuano a colpire tantissime famiglie escluse dal mercato privato con affitti alle stelle, ad Acer che continua la sua malagestione fatta di case vuote e graduatorie bloccate, al carovita che sta iniziando sempre più ad incidere su bollette e beni primari, è ora di risposte", si legge nella nota che ha accompagnato la protesta in Comune.

L'agitazione, dopo un lungo confronto, è poi rientrato con la promessa di un incontro tra la vicesindaca Clancy con delega alla casa e rappresentanti di Asia. Ma intanto l'episodio ha indisposto i consiglieri di opposizione, tra cui il leghista Matteo di benedetto.

"È inaccettabile che certi soggetti vogliamo tenere in scacco la democrazia stessa impedendoci di esercitare le nostre funzioni.

Ci sono modi e tempi di fare richieste e presentare istanze. La violenza e l'occupazione abusiva non sono la soluzione", scrive il consigliere del Carroccio, aggiungendo: "Non è normale che sia normale".

