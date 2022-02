Tavolo sfratti, Confedlidizia contro le linee guida del prefetto: "E' un abominio del diritto, non passerà"

“Sono certa la bozza predisposta non potrà avere seguito in quanto è un abominio del diritto”. E' la posizione dura di Elisabetta Brunelli, presidente di Ape-Confedilizia Bologna, in merito al tavolo sull'emergenza sfratti, promesso, sin dal suo insediamento, dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti.

Oggi "alle 12.30 si è chiuso il contro-tavolo indetto dall’Ape Bologna – Confedilizia avverso la bozza di linee guida per la gestione dell’esecuzione degli sfratti convocata dal direttore dell’ufficio territoriale del governo, Dott. Visconti", rende noto l'associazione.

Tra i progetti del prefetto c'è infatti un tavolo che "affronti il problema degli sfratti e metta al centro non solo le esecuzioni forzate, ma anche la possibilità di andare incontro alle situazioni di disagio provocate dalla pandemia - aveva detto ai cronisti - è necessario non solo ora, ma anche in futuro, quando la pandemia sarà passata, cercare di portare in Prefettura i casi di esecuzione forzata e ragionare per capire in che termini si possa attivare la forza pubblica o invece andare incontro ai casi più sensibili".

Brunelli fa sapere che l'associazione ha "predisposto un pool di professionisti a tutela dei proprietari e chiediamo agli ufficiali giudiziari di seguire pedissequamente il loro ruolo che la legge e il contratto di lavoro gli richiede evitando sconfinamenti sul mondo della politica, seppure molto di moda” e sottolinea“magari anche i magistrati seguissero l’esempio degli ufficiali giudiziari ma nel corso degli anni il sistema giudiziario si è fortemente impregnato di ideologia politica amministrativa locale, a discapito del principio costituzionale per cui la legge è uguale per tutti” l’Ape Bologna ha convocato anche le altre consorelle della regione Emilia-Romagna, insieme al Presidente nazionale della Confedilizia, per il 23 febbraio prossimo, data in cui verrà pubblicato un manifesto dei proprietari di immobili che verrà presentato in conferenza stampa".

Le linee guida in sintesi

Le procedure di sfratto verranno comunicate dal comune alla prefettura per verificare se attivare quindi le eventuali misure di sostegno.

Coinvolti anche gli ufficiali giudiziari i quali dovranno acquisire le informazioni sulla presenza di minori o di altre fragilità e quindi attivare eventualmente i servizi sociali. Per l'impiego della forza pubblica, dovranno fare richiesta lla prefettura almeno 50 giorni prima della data prevista per l'accesso.