Citofonata di Salvini, sfratto agli indagati per spaccio: proteste al Pilastro | VIDEO

Picchetto di Asia Usb e Potere al Popolo al Pilastro, contro lo sfratto di una famiglia da un alloggio Acer. Si tratta dei "destinatari" della ormai celeberrima citofonata di Matteo Salvini ("Scusi lei spaccia?)" durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020, ai quali l'Azienda Casa ha fatto recapitare la decadenza del contratto.

Una "sceneggiata infame", viene definita quella dell'allora ministro dell'Interno, dopo la quale "la famiglia è stata disgregata", e in seguito anche coinvolta in una maxi-retata nel quartiere, definita una "inchiesta spettacolo", che però "ha permesso di attivare, per la prima volta, una legge regionale oscena voluta dalla giunta Bonaccini con cui Acer si sostituisce ai giudici ed esegue una pena ben prima del terzo grado di giudizio".

Acer ha revocato l'alloggio a seguito del blitz anti-droga di maggio, coordinato dalla DIA,che ha portato all'arresto del padre e alla misura dei domiciliari per un figlio, mentre la madre è indagata e il secondo figlio sarebbe irreperibile. Anche per lui è stata disposta la custodia in carcere. In quell'occasione Salvini commentò sui social: "Il tempo è galantuomo".

Potere al popolo nei mesi scorsi aveva lanciato una raccolta firme proprio contro questa legge regionale. "Il tema che vogliamo portare è in questo momento, a parte la solidarietà ovviamente alla famiglia, dove ci sono due persone che stanno male e vengono comunque sbattute fuori di casa, è la disumanità di questa amministrazione", spiega Francesca Fortuzzi, consigliera del Quartiere San Donato-San Vitale di Potere al popolo. "La casa è un diritto e quindi non può essere messo in discussione - attacca la portavoce nazionale Marta Collot - mentre oggi sia con la giunta Pd guidata da Bonaccini con una legge regionale vomitevole per quanto riguarda il diritto alla casa, sia per quanto riguarda Acer e Matteo Lepore e Emily Clancy che a Bologna parlano di città più progressista d'Italia, si continua a sfrattare, anche in pieno inverno". Inoltre "non viene messo in campo nessun tipo di piano, né per quanto riguarda la calibrazione degli affitti nel mercato privato, né per quanto riguarda l'assegnazione di case popolari".