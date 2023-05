Sfratto "tumultuoso" al Pilastro: "Poliziotti in tenuta antisommossa, vergognoso"

Polizia in forze oggi in via Pirandello, nel rione Pilastro. A darne notizia è il sindacato di base Asia - Usb che ha organizzato anche un corteo nel quartiere: "Intorno alle ore 13.00 una cinquantina di poliziotti in assetto antisommossa ha attaccato il presidio di solidarietà, in occasione dell’annunciata esecuzione dello sfratto di un inquilino delle case Acer di 61 anni (disoccupato e percettore di reddito di cittadinanza)" rende noto il sindacato, che lamenta anche "cariche, spintoni e manganellate" che avrebbero procurato anche "ferite e contusioni. Questo in assenza dello stesso ufficiale giudiziario e in assenza di mediazioni da parte delle istituzioni e di soluzioni alternative per l’inquilino".

"Quello che si è visto questa mattina in via Pirandello è veramente vergognoso - commenta l'Unione Inquilini - quale terribile crimine può aver commesso un uomo di 60 anni per vedersi braccato da 30 poliziotti in tenuta antisommossa? Possibile che l'Amministrazione Comunale e il Gestore ACER e Servizi Sociali non siano stati in grado di risolvere la questione abitativa di quest'uomo mentre si apprestano a presentare alla città 'piani abitativi' per 200milioni di euro? A chi giova questa gratuita violenza sui cittadini?

"Manganellate, soldi pubblici spesi inutilmente (ogni poliziotto in straordinario costa denaro pubblico ai cittadini), non possono essere la soluzione al problema abitativo in uno Stato di diritto democratico. Le istituzioni (Prefettura, Questura e Comune) smettano di giocare su un problema ormai Strutturale e si mettano ad un tavolo con sindacati degli inquilini e sindacati dei proprietari per dare alla città soluzioni civili e non da stato di guerra permanente" conclude Unione Inquilini Bologna

"5 blindati per eseguire uno sfratto con la forza da una casa popolare" scrive sui social Potere al Popolo Bologna "da stamattina siamo a sostegno del picchetto antisfratto di Asia-Usb Bologna in Pilastro, via Pirandello 39".

Acer: "Sfratto per decadenza dall’alloggio, nessuna violenza"

“Leggo con stupore di ‘uno sfratto violento’ avvenuto oggi al quartiere Pilastro e mi permetto di chiarire la realtà dei fatti, ma non prima di aver ringraziato sentitamente tutti coloro che vi hanno partecipato realizzando con grande professionalità un’operazione tecnicamente perfetta, in primis la Polizia di Stato, e l’Ufficiale giudiziario dell’Unep” scrive in una nota il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi.

“Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e all’Ufficiale giudiziario, erano presenti un nostro addetto

operativo, un nostro legale e anche un medico da noi coinvolto, come sempre in questi casi. Non c’è

stata violenza e per fortuna nessuno s’è fatto male, come testimoniano i presenti ma, soprattutto, le

immagini girate dalla Polizia scientifica dall’accesso, all’esecuzione, all’uscita dell’inquilino”,

prosegue Bertuzzi. “Tra l’altro questo signore è uscito spontaneamente e con lui se n’è andato anche

un ospite che evidentemente alloggiava lì perché si è portato via oggetti vari. Vorrei anche precisare

che lo sfratto, eseguito dopo molte dilazioni, non è dovuto alla pur consistente morosità, ma alla

decadenza dall’alloggio perché l’inquilino ha violato gli obblighi che ricadono sul conduttore, quale

il permettere l’intervento di ditte specializzate qualora si verifichino rotture nel suo alloggio che

compromettono l’abitabilità degli alloggi vicini”.

L’appartamento liberato, fa sapere Acer, è già stato messo in sicurezza con porte antintrusione e "all’inquilino sfrattato il Comune ha anche messo a disposizione un alloggio d’emergenza per la prima notte. E’ sconcertante che ci si schieri a difesa di chi non si comporta secondo le regole, al punto da

tentare di ospitare una persona priva di vincoli di parentela mandata agli arresti domiciliari, con il

solo scopo di procrastinare lo sfratto”, conclude il presidente di Acer. “In compenso questo

‘signore’ si è fatto notare per il linguaggio scurrile e per aver pronunciato insulti misogini e sessisti

contro la nostra legale, cosa che dovrebbe far indignare molto di più di un’azione condotta

semplicemente per ripristinare la legalità e in favore di chi ha diritto a una casa popolare”.