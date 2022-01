Sfugge al controllo dei carabinieri, poi si schianta con la bici

Alla vista della pattuglia dei carabinieri, un giovane ciclista gambiano di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, si è dato alla fuga nel tentativo di evitare i controlli ed essere sorpreso in possesso dello stupefacente che occultava.

L’impresa però non è andata a buon fine e poco dopo si è schiantanto contro un’auto in sosta. Raggiunto dai militari, il giovane, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana. La sostanza è stata sequestrata, mentre lui è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti, non versa in gravi condizioni.