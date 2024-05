Sgomberato l'ex vivaio di via Certosa, fuori continua il presidio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È finito senza incidenti lo sgombero dell'ex vivaio Gabrielli in via Certosa, occupato il 3 maggio dal collettivo transfemminista la Vivaia TFQ. Tutte le persone che sio trovavano nell'edificio o sul tetto sono uscite all'esterno, ma il presidio di attivisti di fronte alla struttura prosegue. Il collettivo la Vivaia TFQ aveva già preso possesso degli spazi un anno fa, ma anche in quell'occasione l'area era stata sgomberata dalle forze dell'ordine. Tra i residenti, la Vivaia aveva attratto diverse simpatie, tanto che era nato un comitato di quartiere che chiedeva la concessione degli spazi al collettivo.

Le ragioni dell'occupazione

Il collettivo La Vivaia aveva spiegato su Facebook il perché della necessità di prendere possesso degli spazi vicini alla Cerosa. “Per noi l’occupazione è ancora uno strumento efficace per opporsi alle logiche speculative e propagandistiche della ‘città più progressista d’Italia’ – scrivono le attiviste sui social network –. Come lo scorso anno, vogliamo costruire uno spazio TFQ autogestito da donne, froc3 e persone trans*, per fortificare relazioni radicalmente diverse e cospirare insieme a tutta la comunità transfemministaqueer di Bologna e non solo. La Vivaia ci ha insegnato che tutto questo è possibile. Avere uno spazio queer in città significa poter immaginare, attraversare e risignificare con i nostri corpi eccedenti la realtà che ci viene imposta con la forza; significa dare spazio a mondi diversi rendendoli reali. Come transfemministe queer ‘guastafest3’ subiamo continuamente la violenza etero-cis patriarcale, vogliamo uno spazio in cui trasformare le nostre paure e fragilità in forza e autodeterminazione”. Ieri si è tenuta un'assemblea pubblica per decidere come utilizzare l'area e quali attività svolgere all'interno.