Sgomberi, centinaia in corteo con striscioni e fumogeni: "Non ci fermerete" | FOTO e VIDEO

In risposta agli sgomberi che sono avvenuti questa mattina in un condominio in via Corticella e nello Student Hostel, in viale Filopanti, i collettivi universitari che avevano dato vita alle occupazioni (tra cui Plat e il Collettivo Universitario Autonomo) hanno organizzato un corteo di protesta. Centinaia di ragazzi e ragazze universitarie si sono ritrovate davanti all'ex Istituto Zoni - dove nella mattina è intervenuta la polizia - e, dopo il concentramento, sono partiti in direzione della zona universitaria con musica dalle casse e fumogeni, per poi attraversare piazza Verdi e dirigersi verso via Mascarella.

"Non fermerete il Glitch", si legge nello striscione in testa al corteo, che si riferisce al Glitchousing Project che aveva dato vita all'occupazione dello stabile di proprietà della Fondazione Rui. A partecipare al corteo anche i manifestanti che in via Corticella si sono scontrati con la polizia, durante lo sgombero che ha causato diversi feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizia in aggiornamento