Sgomberato accampamento abusivo lungo il Savena: "Rischio crollo in acqua"

Una cinquantina di vigili e ausiliari stradali hanno sgomberato un insediamento abusivo in un’area verde lungo il torrente Savena all’altezza di via Stradelli Guelfi. L’intervento, iniziato il 2 luglio e concluso nella mattia del 4, si è reso necessario, spiegano dal Comune di Bologna, per il “rischio di crollo” dell’accampamento e di tutti i suoi materiali a causa della “forte erosione delle sponde” rilevata dalla relazione tecnica dell’Agenzia Sicurezza territoriale e Protezione Civile Regionale, con il “conseguente pericolo di annegamento per le persone eventualmente presenti e occlusione del corso d’acqua”.

L’operazione è stata coordinata dal Gabinetto del Sindaco in collaborazione con il Dipartimento Lavori Pubblici, Protezione Civile ed Hera. In due giorni di bonifica, prosegue la nota dell’amministrazione, “su un’area di circa 8.000 mq sono state rimosse oltre 21 tonnellate tra rifiuti e altre risultanze della demolizione, materiale edile di vario tipo, attrezzatura da cantiere, elettrodomestici, relitti e parti di imbarcazioni. Nell’area erano inoltre presenti numerosi pannelli fotovoltaici collegati a batterie tramite cavi elettrici ‘volanti’, a rischio di shock elettrico o incendio, e diversi veicoli a motore e rimorchi, alcuni dei quali non funzionanti e usati come deposito di materiale vario”



“Al momento dell’intervento era presente una persona già nota ai servizi sociali, che si sono resi disponibili ad offrire tutto il supporto necessario. Terminato il recupero dei rifiuti – conclude il testo – nella giornata di giovedì 4 luglio verrà ultimata la messa in sicurezza la scarpata che dà sul Savena”.