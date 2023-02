Anarchici, sigilli al locale occupato in via Zampieri

Lo sgombero del locale Acer occupato 10 giorni fa in via Zampieri, nel quartiere Navile, è praticamente ultimato. Questa mattina gli agenti della Digos arrivati nello spazio ribattezzato 'Acerchiata' dagli anarchici bolognesi non hanno trovato alcuna resistenza, visto che i locali erano vuoti, quindi hanno apposto i sigilli, come riferisce la Dire.

Il locale al civico 14/a - di proprietà Acer - era stato occupato la mattina del 4 febbraio scorso dal collettivo anarchico "Infestazioni" che aveva anche denunciato le condizioni del locale, lasciato murato per nove anni e con i riscaldamenti accesi. Lo spazio era già stato teatro di un’occupazione nel 2014, quando aveva preso il nome di A Cerchiata (famoso simbolo anarchico), locuzione che al suo interno vede anche la parola Acer: nel comunicato diffuso dal collettivo, proprio l’azienda era stata accusata di essere la “stessa istituzione che nel 2021 ha sgomberato l’occupazione abitativa di via Zampieri a due giorni da Natale, vantandosi della politica ‘zero occupazioni’ in tempi di piena crisi abitativa in città.

La battaglia per Cospito

Negli spazi occupati il collettivo aveva organizzato un programma di eventi dal 10 al 15 febbraio, tra i quali il presidio in piazza Nettuno di sabato 11 febbraio. Al momento del blitz il collettivo aveva messo al centro il proprio supporto alla causa di Alfredo Cospito: “In questa giornata di azioni in solidarietà alla lotta di Alfredo contro il regime del 41 bis, diamo il nostro supporto con le nostre pratiche: riapriamo uno spazio per noi e per il quartiere, contro chi ci vuole addomesticare e chiudere la bocca, contro chi specula facendo guerra ai poveri, per immaginare e costruire insieme nuove resistenze e liberazioni”.

Sequenza di azioni degli anarchici a Bologna

E proprio la vicenda dell'anarchico Cospito è alla base dei numerosi blitz che da mesi si susseguono all'ombra delle Due Torri. L'ultima azione il corteo di protesta della scorsa settimana con sloga e striscioni che rilanciavano il messaggio: "No al 41bis. Chi tratta con la mafia è lo Stato, non noi" ( VIDEO ). Poche settimane prima un'altra parata aveva sfilato per le vie del centro e in quell'occasione alcuni manifestanti si erano scagliati contro alcune banche, spaccando vetrate e bancomat . Una decina di giorni prima ancora danneggiamenti su via Massarenti. Il mese precedente sempre di matrice anarchica il raid esplosivo ai danni di alcuni cassonetti nei pressi del Pontevecchio . Una manciata di giorni prima danneggiate alcune vetrine in via Irnerio durante l'ennesimo corteo, a fine novembre un gruppo ha fatto e ha interrotto la celebrazione della messa, inneggiando contro il 41 bis e portando la propria solidarietà a Cospito.

Cospito e il 41-bis

Lo scorso lunedì 19 dicembre il tribunale di Roma ha confermato la reclusione in regime di 41-bis per Alfredo Cospito, l’anarchico autore di un attentato nel 2006 ad una caserma dei Carabinieri di Fossano, in Piemonte, che non aveva causato né morti né feriti. Dallo scorso ottobre, Cospito è in sciopero della fame contro la misura di costrizione. Dopo i primi due livelli di giudizio, la Corte di Cassazione aveva confermato le condanne, decidendo però per il 41-bis dopo aver cambiato il capo d’accusa in “strage contro la personalità interna dello Stato”.

Da anni al centro di numerose contestazioni, il regime di 41-bis - detto anche ‘carcere duro’ - è solitamente previsto per i detenuti appartenenti a organizzazioni criminali come, ad esempio, le mafie. Fu a tal proposito introdotto nel 1992 con lo specifico scopo di impedire che ci fosse comunicazione tra i detenuti e l’organizzazione criminosa di appartenenza.