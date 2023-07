Accampamento abusivo con camper e roulotte in via Ponente, scatta lo sgombero

Liberata stamane l'area in via Emilia Ponente - di proprietà di Invimit, adibita a parcheggio - dove dimoravano abusivamente alcuni camper, con svariate persone a bordo. Lo sgombero è arrivato dopo la decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella zona sfollata sono in avvio i lavori per la realizzazione del tram.

Durante l’intervento- come rende noto la polizia - sono stati identificati e accompagnati negli uffici della Questura di Bologna 4 cittadini serbi, 2 cittadini tunisini, 1 cittadino marocchino, tutti messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i controlli, oltre a 1 cittadino italiano.

Madrid: “Intervento atteso sia per il proseguo del cantiere tram sia perché era diventato luogo problematico per la zona”

All’interno dell’area sono state trovate 9 persone, tutti adulti, di varie nazionalità. Sei hanno dichiarato di essere autosufficienti e di non avere bisogno di accoglienza, 3 hanno invece accettato la proposta di accoglienza offerta dal Pronto Intervento Sociale del Comune. Erano presenti anche 3 cani che sono stati collocati temporaneamente al canile (restando comunque a disposizione dei proprietari) grazie al fatto che sul posto era stata prevista la presenza del servizio veterinario e di referente del canile.

All’interno dell’area sono presenti 29 mezzi: 19 roulotte, 4 camper, 1 furgone, 4 auto e 1 moto. Nessuno di questi risulta rubato. I proprietari dei suddetti mezzi riceveranno una comunicazione dalla proprietà dell’area ed avranno 10 giorni per andare a riprendersi il mezzo, in alternativa Invimit avrà delega alla demolizione.

Decorso questo tempo, durante il quale l’area avrà una guardiania h 24, lo spazio sarà definitivamente liberato da tutto il materiale e verrà consegnato al Comune per il cantiere del tram.

“Era un intervento molto atteso dai cittadini della zona – è il commento della Capo di Gabinetto Matilde Madrid - non solo perchè necessario al proseguo del cantiere della linea rossa del tram, ma anche perché era diventato un luogo molto problematico. Avevamo chiesto nelle scorse settimane un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica su questo e siamo soddisfatti per la collaborazione che si è creata su questo intervento. Come sempre in questi casi, oltre a rimuovere una situazione di degrado, ci siamo fatti carico delle persone con fragilità che avevano bisogno di accoglienza”.

Plauso della Lega

"Da tempo chiediamo lo sgombero dell’accampamento abusivo di via Saffi/Prati di Caprara - dichiara il capogruppo leghista in Comune, Matteo di Benedetto - I disagi a danni dei cittadini si moltiplicavano senza sosta, così come i furti. Finalmente le forze dell’ordine, che ringraziamo, sia polizia di stato che polizia locale, hanno proceduto allo sgombero. È una vittoria della sicurezza e dei cittadini: è stato ristabilito il principio di legalità. L’abusivismo non più può essere la normalità a Bologna. Non può più passare il messaggio che chi si impone con la forza occupando uno spazio di tutti può avere la meglio".

Nei giorni scorsi, sul lungo Savena, la Polizia Locale è intervenuta vicino alle vie Pavese e Ardigò, in un’area di insediamenti abusivi che durante l'alluvione di maggio avevano richiesto l’intervento di un elicottero per mettere in sicurezza le persone che li occupavano.