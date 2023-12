Sgombero Corticella, le immagini degli scontri con la polizia | VIDEO

Le immagini dall'occupazione abitativa della piattaforma Plat sgomberata questa mattina in via di Corticella

Doppio sgombero a Bologna per due stabili occupati: si tratta di una occupazione abitativa in via di Corticella, ad opera della piattaforma di intervento Plat, e una studentesca in viale Filopanti. Da via di Corticella arrivano immagini di scontri con la Polizia, che ha caricato i manifestanti in presidio davanti allo stabile.