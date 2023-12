La polizia è intervenuta per liberare lo stabile in viale Filopanti, che da ottobre era rifugio di universitari e lavoratori che non riescono trovare un alloggio in città

Nella mattina la polizia ha sgomberato l’'immobile dell'ex Istituto Zoni in viale Filopanti, che da ottobre era occupato da una ventina di studenti e studentesse universitari e lavotori che avevano dato vita allo Student Hostel, un rifugio gratuito per chi non trova un alloggio a Bologna e una piattaforma solidale tra vari collettivi per far fronte all’emergenza abitativa. Lo sgombero è iniziato alle dieci, quasi in contemporanea con quello del condominio occupato in via Corticella.

Nelle scorse settimane lo Student Hostel era stato al centro di una trattativa tra l’università, il Collettivo Universitario Autonomo che aveva guidato l’occupazione e la proprietaria fondazione Rui, che ha intenzione di rendere l'edificio la nuova sede del Collegio Torleone. Gli incontri, spiega Anna, attivista del Cua, sembravano aver portato a un'intesa, con gli occupanti che avevano dichiarato che il 18 dicembre avrebbero liberato l'immobile: "Erano già state trovate due stanze da destinare a studentesse, e altre erano in via di assegnazione. Noi sapevamo che i lavori di ristrutturazione sarebbero partiti e abbiamo sempre detto che non era nostra intenzione ostacolarli. Siamo tutti studenti e studentesse e lavoratori che non riescono a trovare una casa in città. Ora ci ritroviamo senza un posto dove vivere".