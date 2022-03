Sgombero Labas, arrivano (alcune) condanne per nove imputati

A quasi cinque anni dai fatti arriva la prima sentenza del processo per lo sgombero di Labas da via Orfeo, avvenuto nell'agosto 2017, sgombero che suscitò molte polemiche e anche uno scontro interno tra procura e giudici del tribunale su alcune disposizioni cautelari.

Nel dettaglio, il collegio presieduto dal giudice Pier Luigi Di Bari ha condannato per alcuni capi di imputazione sei persone, tra cui il noto leader disobbediente Gianmarco De Pieri, per gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti poco fuori dalla storica sede del centro sociale, che ora ha dimora in vicolo Bolognetti.

Le accuse a vario titolo erano di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, getto pericoloso di cose e violazione della legge 152 del 1975 per aver cercato di non farsi identificare usando caschi, fazzoletti e occhiali scuri.

Nei confronti di sei persone, tra cui De Pieri, è stata comminata una pena di nove mesi per resistenza, un'altra persona è stata condannata a un anno per resistenza e lesioni a uno dei poliziotti che avevano eseguito lo sgombero, e un'altra ancora a un anno e due mesi per resistenza, lesioni ad un altro poliziotto- che si era anche costituito parte civile nel procedimento- e per il travisamento.

Un ultimo imputato, invece, è stato condannato, per il solo travisamento, a otto mesi di arresto e 800 euro di ammenda. Per sei imputati, ma non per De Pieri, sono poi state disposte la sospensione della pena e la non menzione, e per tutti è arrivata l'assoluzione da una parte delle accuse di resistenza, lesioni e travisamento.

Per quanto riguarda i primi due reati, gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto, mentre per il travisamento l'assoluzione è stata decisa perché il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza, pronunciata questa mattina, saranno depositate nel giro di 90 giorni.