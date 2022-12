Sgombero in via Stalingrado, gli occupanti in corteo: "Ci rivedremo presto" | VIDEO

Dopo lo sgombero arrivato in prima mattina, gli occupanti hanno sfilato in corteo per le strade della Bolognina. Il questore replica: "Sgombero necessario, lo stabile è pericolante"

È terminata questa mattina l’esperienza del collettivo Infestazioni all’interno dello stabile occupato di via Stalingrado 31. Con un’operazione congiunta, Polizia, Digos e Finanza hanno provveduto allo sgombero dello stabile attorno alle ore 6 della mattina di martedì 13 dicembre. Sotto la neve e con la temperatura intorno allo zero, l’operazione delle forze dell’ordine si è svolta senza attimi di tensione. L’immobile è stato completamente liberato attorno alle ore 12.30, quando gli ultimi tre occupanti rimasti inerpicati su una struttura su un albero nel cortile dell’edificio sono scesi di propria volontà.

Il resto degli occupanti è rimasto per tutta la mattinata fuori dalla struttura, all’angolo tra via Stalingrado e viale Aldo Moro, causando non pochi problemi al traffico, congestionato in tutta la zona limitrofa. Il collettivo Infestazioni, riparandosi sotto i due gazebi, ha intervallato musica e interventi dal microfono della casa portatile alimentata da un generatore. Alle ore 12.30, dopo che anche gli ultimi occupanti avevano lasciato la struttura, il collettivo ha improvvisato un corteo per le strade della Bolognina che si è concluso sotto la tettoia Nervi.

La risposta del questore

Nella mattinata è arrivato anche il commento alla vicenda da parte del questore di Bologna Isabella Fusiello: “Si è reso necessario dare esecuzioni al provvedimento dell’autorità giudiziaria in quanto lo stabile è pericolante – scrive Ansa – e quindi anche per la stessa incolumità degli occupanti. Non si sono registrati momenti di tensione tra le forze dell’ordine e gli occupanti”.