Ex Stamoto, l'opposizione: "Polveriera, basta perdere tempo. Sgombero segnale per il quartiere"

“Abbiamo segnalato da tempo questa struttura come possibile luogo di spaccio e aggregazione della malavita nella zona. Lo sgombero è un ottimo segnale per tutto il quartiere”. Lo hanno scritto in una nota i leghisti, Valeria Gamberini, consigliera del quartiere Savena, e Matteo Di Benedetto, consigliere comunale, a commento della notizia del blitz della polizia nell'area della caserma ex Stamoto, nel quartiere Fossolo. “E una dimostrazione pratica che è possibile agire per il bene della comunità anche coi fatti e che oltre al piano culturale, si possono prendere contromisure nell’immediato - e, continuano - se c’era la polizia locale significa che anche il comune ha fatto la sua parte e siamo davvero lieti che si stia andando in questa direzione, come chiediamo da tempo. Questo significa proprio mettere davanti le persone perbene e il bene del quartiere. Avanti così, per una Bologna più sicura e a misura di tutti”.

Nel corso dell'operazione, gli agenti hanno denunciato 7 persone, 5 stranieri e 2 italiani. La questura infatti ha rafforzato i servizi di controlli nel quartiere, dopo la sparatoria del 25 gennaio scorso.

"E' solo l’ennesima conferma di una situazione insostenibile che continua a generare degrado e preoccupazione in tutta quella parte di territorio al confine tra i quartieri San Donato – San Vitale e Savena, teatro recentemente anche di una sparatoria tra pusher - per Nicola Stanzani, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale, Costanza Maria Bendinelli, capogruppo Forza Italia in consiglio di quartiere San Donato – San Vitale e Antonio Basile, capogruppo Forza Italia in consiglio di quartiere Savena - non riteniamo più rinviabile l’avvio di un serio progetto di riqualificazione dell’intera area, progetto che anche il Sindaco Lepore ha inserito nel programma di mandato appena presentato alla città, ma di cui ancora non si ha alcuna evidenza reale - e infine - Per questa ragione chiederemo con urgenza l’indizione di un’Udienza Conoscitiva, alla presenza anche dei consigli di quartiere San Donato – San Vitale e Savena, sul destino delle aree ex-Stamoto ed ex-Oare, sulla ipotesi di riqualificazione e sulle modalità di coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse. La ex Stamoto è una polveriera che ogni giorno rischia di esplodere, un vero e proprio fortino in cui la stessa forza pubblica fatica ad intervenire. Basta perdere tempo, si passi dalle parole ai fatti e si recuperino quegli enormi spazi a favore della collettività".