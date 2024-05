Le attiviste della Vivaia dopo lo sgombero: “L’ordine pubblico è solamente una scusa”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È di ieri la notizia dello sgombero della Vivaia TFQ. Il collettivo transfemminista lo scorso venerdì aveva occupato nuovamente gli spazi dell’ex vivaio Gabrielli in via della Certosa, a quasi un anno dallo sgombero che ne era seguito.

Quella della Vivaia era stata un’esperienza differente dalle altre occupazioni che solitamente si alternano in città. Di valori marcatamente LGBTQ+, in pochi mesi aveva creato una sinergia con i residenti del quartiere, che avevano addirittura fondato un comitato per chiedere all’amministrazione di far rimanere le attiviste all’interno dell’ex vivaio. Dopo alcuni incontri tra occupanti, proprietà e Comune, l’amministrazione aveva deciso per lo sgombero delle attiviste. Dopo un anno, la nuova occupazione è durata solamente tre giorni. L’ex vivaio, che era rimasto abbandonato per circa un decennio prima dell’esperienza della Vivaia, è rimasto nuovamente lasciato all’incuria per un anno, fino allo scorso venerdì. Ora, dopo lo sgombero di ieri mattina, è di nuovo libero.

“Questa mattina alle ore 9 sono arrivate le forze dell’ordine a sgomberarci – dice una delle attiviste della Vivaia –. La motivazione è stata quella dell’ordine pubblico. Questo ai nostri occhi conferma che le diverse identità sessuali rappresentano un problema di ordine pubblico. Lo vediamo dalle scelte di questo governo. Noi però vorremmo capire dove è realmente questo problema di ordine pubblico. Dal primo minuto che abbiamo riaperto la Vivaia, cittadini e residenti di ogni tipo sono venuti da noi per proporre iniziative. Questo spazio, come abbiamo detto più volte, voleva essere un presidio transfemminista dove portare avanti un’idea, una ricerca, una politica ma anche una serie di servizi, come per esempio la consultoria. A quanto pare questa cosa viene considerata un problema di ordine pubblico. Siamo sorprese fino ad un certo punto: queste azioni sono in linea con le politiche di questo governo fascista, che attacca le nostre soggettività sotto tanti punti di vista. Abbiamo visto gli anti-abortisti entrare nei consultori, uno dei pochi presidi di autodeterminazione per i corpi delle donne; abbiamo visto le ‘ispezioni’ all’ospedale Careggi di Firenze per bloccare i percorsi di transizione delle persone queer; lo abbiamo visto al Gemelli di Roma, in cui si sta creando un centro di riconversione per persone omosessuali. Insomma: per loro, questo è il problema di ordine pubblico. Sarebbe bello facessero chiarezza su questo punto”.

“Solo domenica – continua l’occupante – avevamo fatto un’assemblea in cui abbiamo lanciato molte idee, tra cui quella della consultoria. Nel primo periodo avremmo fatto delle autoformazioni, dato che per noi è molto importante condividere e collettivizzare le diverse professionalità. Avremmo messo questi elementi al servizio delle persone all’interno dello spazio”.

“Questa dell’ordine pubblico è ovviamente una scusa – commenta una seconda attivista –. Gli spazi di autoformazione per le persone LGBTQ+ sono attaccati continuamente. Non frontalmente, perché il discorso pubblico e la sensibilità comune lo impediscono, almeno per adesso, soprattutto dal punto di vista istituzionale. Ma episodi come quello del Careggi fanno capire come i percorsi di autodeterminazione siano controllati per il presunto benessere di queste persone; in realtà, l’obiettivo è bloccare il processo. Evidentemente, con le dovute differenze, anche nel nostro ‘piccolo’ è avvenuta la stessa cosa. Quale sarebbe il problema dell’ordine pubblico? Chi è messo in pericolo da realtà come la nostra? Il nostro è uno spazio accogliente e di confronto. Solamente venerdì si sono rivolte a noi alcune ragazze trans che ci hanno chiesto aiuto in seguito ad una aggressione che avevano subito. Sono episodi ricorrenti. Credo che ogni tanto si possa anche voler vivere bene oltre a sopravvivere".

"Questo per dire: qual è l’ordine pubblico che hanno in mente? Uno spazio dove incontrarsi, trovare alleati e anche rifugiarsi in certi casi, o uno spazio vuoto lasciato all’incuria? Questo posto è stato chiuso per dodici anni; poi noi lo abbiamo aperto, e dopo lo sgombero è stato richiuso per un altro anno. E chissà per quanto tempo lo rimarrà ancora. Mi chiedo ancora – conclude – quale sia l’idea di ordine pubblico di questo governo. Perché chiudere uno spazio come questo e non punire, ad esempio, manifestazioni di chiaro stampo fascista che vediamo ripetersi continuamente, non ultima quella della scorsa settimana?”.