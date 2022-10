Sgommate dei motociclisti rovinano Piazzetta dei Servi, arrivano le denunce | VIDEO-FOTO

Deterioramento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Di questo dovranno rispondere un 27enne ucraino e un 20enne italiano, residenti a Bologna. Al loro indirizzo è infatti scattata una denuncia dei carabinieri a seguito di un’indagine avviata l’8 ottobre scorso, in occasione dell’imbrattamento della pavimentazione in terracotta della Piazzetta dei Servi di Maria.

Quel giorno alcuni motociclisti , in sella ai rispettivi veicoli, si erano introdotti abusivamente nel portico antistante alla Basilica di Santa Maria dei Servi e avevano fatto delle sgommate per rendere gli onori a un amico motociclista - Leonardo Busi, morto a soli 21 anni a seguito di uno schianto in scooter alla rotonda Verenin. Durante la “performance”, i motociclisti , si erano anche filmati con i telefonini e i video erano finiti sui social network.

Le indagini dei militari hanno permesso di risalire all’identità dei due motociclisti che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Gli amici di Leo, rendendosi conto dell'errore, si sono scusati e hanno anche cercato di rimediare pulendo la pavimentazione. La famiglia Busi ha anche fatto sapere tramite la stampa locale di voler provvedere al ripristino della pavimentazione.