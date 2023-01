Rincari sul lavoro domestico, Acli Bologna chiede sgravi fiscali per le badanti: "Un aiuto alle famiglie"

Aiutare le famiglie che assumono le badanti concedendo loro sgravi fiscali. A lanciare la proposta sia al Governo Meloni sia alla Giunta comunale è il Patronato Acli di Bologna, in previsione degli aumenti salariali dovuti all'aggiornamento del contratto di lavoro domestico: "Eccessivi rincari che gravino solo sulle spalle delle famiglie che assumono le badanti - avverte il presidente Filippo Diaco - aprono al rischio dell'aumento del lavoro nero o grigio, già molto diffusi".

Il rapporto sul lavoro domestico di 'Domina', cita Diaco, "ha già individuato alcune proposte utili, come una maggiore deducibilità delle spese. Tuttavia, come Patronato Acli, dal momento che seguiamo più di 3.000 contratti di lavoratori domestici ogni anno, ci sentiamo di poter avanzare proposte ancora più concrete per aiutare le famiglie che compiono questa scelta per l'accudimento dei loro cari anziani o disabili". Un anziano ricoverato in una Rsa, spiega Diaco, "riceve un contributo economico da parte del Comune, mentre chi assume una badante ha solo un modesto sgravio contributivo. Dunque, un anziano accudito a casa non grava sul welfare pubblico".

Da qui la proposta del Patronato Acli di Bologna di "ridurre al massimo per i datori di lavoro domestico le imposte sulla casa, che possono essere Tari o Imu se di proprietà oppure, se sono in affitto, occorre pensare a un incentivo economico sulla base dell'Isee". Accanto a queste proposte, aggiunge Diaco, "chiediamo al Governo di rendere deducibile fiscalmente al 19% tutta la spesa, non solo quella relativa ai contributi Inps, come già avviene per le spese sanitarie".