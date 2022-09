Sharing, bici sì monopattini no: "Bolognesi avranno scelta limitata"

Sharing, ovvero condivisione dei mezzi di trasporto, anche per le bici, anche elettriche, ma non per i monopattini: "Non pensiamo che sia un servizio adatto a una città come la nostra con 63 chilometri di portici" ha detto l'assessora all'urbanistica e all'ambiente Valentina Orioli.

Non ha apprezzato la decisione del Comune Assosharing, l'associazione di categoria che riunisce le società del comparto della mobilità condivisa: "Apprendiamo con dispiacere la decisione del Comune di Bologna di escludere l'introduzione dei servizi di sharing di monopattini elettrici - si leggel nella nota - A subirne le conseguenze saranno i cittadini bolognesi, che avranno una limitata possibilità di scelta rispetto ad altre città, la mobilità cittadina, e l'ambiente. Il principio di cautela motivato dall'Assessora Valentina Orioli, infatti, rappresenta in realtà un limite alla concorrenza. Auspichiamo pertanto che l'amministrazione riconsideri la sua decisione e, in un clima di collaborazione con gli operatori del settore, sia disponibile ad individuare delle soluzioni pratiche affinché i cittadini possano scegliere tra una maggiore offerta di servizi di mobilità sostenibile".