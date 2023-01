Rischio esuberi alla Sherwin Williams, c'è una schiarita: "Raggiunto un accordo"

Dal "dramma sociale" alla soluzione che fa tirate un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Approda infatti ad una "positiva chiusura" la vertenza aperta dalla multinazionale americana Sherwin Williams con l'avvio, lo scorso 5 dicembre, di due procedure di licenziamento collettivo che coinvolgevano 71 addetti negli stabilimenti di Pianoro (59) e Minerbio (12).

Sindacato e lavoratori si sono messi subito di traverso: sono partite assemblee, scioperi, presidi, e tavoli con le Istituzioni dove è emerso "con chiarezza il dramma sociale che andava in tutti in modi scongiurato, mettendo al centro, al contempo, il tema della tenuta del tessuto produttivo del territorio", ricorda la Filctem-Cgil di Bologna.

La stessa che oggi esprime "forte soddisfazione" per l'esito della "complicata discussione" attorno agli esuberi: si è infatti strutturato un percorso di "numerosi incontri per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti coatti, dal ricorso agli ammortizzatori, al reskilling verso altre attività e in extremis l'incentivazione all'esodo attivando il meccanismo dell'uscita volontaria di colleghi, molti prossimi alla pensione", spiega il sindacato.

E così si è riusciti a ridurre in "maniera significativa le uscite": 13 in tutto tra i due stabilimenti e volontarie. Inoltre, si è entrati "nel merito delle prospettive di medio-lungo termine dei due stabilimenti". Fatto sta che, "dopo l'esito estremamente positivo delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori di Sherwin Williams di Pianoro e di Inver di Minerbio che hanno approvato in stragrande maggioranza l'esito delle trattative", oggi si è proceduto alla firma degli accordi con l'azienda, come informa sempre la Filctem con una nota.