Si dà fuoco al distributore di benzina, 41enne in gravi condizioni

Un uomo di 41 anni oggi pomeriggio si è cosparso di benzina e poi si è dato fuoco al distributore Q8 di via don Luigi Sturzo, alla Croce di Casalecchio.

I soccorsi, tempestivi, hanno fatto sì che si evitasse il peggio ma l'uomo è stato trasportato al centro per le grandi ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni.

Il 41enne, nato in Marocco, per motivi ancora da accertare, si ipotizza la perdita del lavoro, ha inserito del denaro nella colonnina ma anziché fare rifornimento ha cosparso la macchina e il suo corpo di benzina per poi chiudersi dentro e darsi alle fiamme.

Il giovane dipendente del distributore ed un carabiniere fuori servizio sono subito intervenuti con l'estintore e hanno spento il fuoco. Sul posto una volante della polizia e i vigili del fuoco. (Foto archivio)