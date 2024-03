Stava seduto sul prato e, mentre fissava una donna, ha cominciato a masturbarsi. È successo nel parco pubblico di via Venezia a San Lazzaro di Savena, dove l’uomo, un 46enne pakistano, è stato arrestato dai Carabinieri per aver commesso atti osceni.

L’uomo, sposato e disoccupato ma già noto alle forze dell’ordine, era stato notato dalla 52enne che si trovava nell’area riservata ai cani. All’arrivo dei militari della Stazione locale, l’uomo si era già allontanato ma è stato rintracciato poco dopo ed è stato portato in caserma per il foto segnalamento e le procedure di rito. Il 46enne è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria, dato che aveva commesso l’atto in un luogo pubblico e nelle immediate vicinanze di vari complesis scolastici tra cui anche una scuola per l'infanzia.