Siccità, la regione Emilia-Romagna dichiara lo stato di emergenza

Un’emergenza drammatica: la definisce così l’Assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi il quale, insieme all’Assessora all’ambiente Irene Priolo, ha tenuto una conferenza stampa subito dopo l’incontro della Cabina di regia per la siccità. “Oggi abbiamo tenuto la prima riunione – commenta Priolo – e abbiamo condiviso che già stasera il presidente firmerà decreto per lo stato di emergenza. L’isitutzione della Cabina di regia serve per formalizzare la richiesta di emergenza di stato nazionale: Il Governo si è già incontrato con i ministri e con il capo dipartimento, probabilmente sono già orientati a istituire l’emergenza nazionale ma serve la richiesta delle regioni. Per questo abbiamo presto questa decisione”.

Siccità, la situazione a Bologna

Al momento Bologna e Modena non sembrano avere particolari problemi. In ogni caso, nella giornata di domani Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) diramerà un’ordinanza tipo per tutti i comuni della regione. Il documento avrà lo scopo di orientare gli orari per l’utilizzo dell’acqua per gli utilizzi non idonei, anche se la firma del documento rimarrà di competenza dei sindaci.

Siccità, il Po è in crisi

L’osservato speciale è sicuramente il Po: “Noi dobbiamo intervenire per la salvaguardia della risorsa idropotabile e introdurre gli interventi necessaria alla regione. Al punto di osservazione di Pontelagoscuro si è visto come la portata del Po sia al momento di 180 metri cubici al secondo, mentre la media è di 559 metri cubici al secondo. È evidente come già rispetto a un anno fa la situazione è molto complessa, ma finora non possiamo mettere in discussione il rischio idropotabile”.

Le zone più colpite dalla siccità sono quelle che si riforniscono proprio dal Po, quindi Parma, Piacenza, Ferrara e Ravenna. Per interventi più drastici, come le autobotti, si aspetta che il canale emiliano-romagnolo scenda sotto alla soglia dei 2,58 metri sotto il livello del mare, livello a cui è appena dieci centimetri sopra. Un altro fattore a cui prestare particolare attenzione è certamente quello della risalita del cuneo salino dal mare: la distanza dai depuratori è di circa 20/30 chilometri; se dovesse arrivare a 10 o a meno toccherebbe gli impianti di approvvigionamento idropotabile. Per contrastare questo fenomeno è importante che “che i grandi laghi (come il Garda, il Maggiore o il Lago di Como) rilascino più acqua. Se non dovesse succedere – conferma Priolo – potremmo avere un problema”.

Siccità, l'agricoltura è a rischio

Preoccupato anche l’Assessore Mammi: “L’emergenza drammatica che stiamo vivendo sta colpendo fortemente le produzioni agricole. La priorità è la funzione idropotabile, ma l’altra è quella di salvaguardare la produzione agricola. Non solo per il valore sociale ed economico ma anche per la sicurezza alimentare dei nostri territori. Dobbiamo mettere in sicurezza alcune delle produzioni, garantendo approvvigionamenti idrici: penso al mais, pomodoro, frutta e riso”.

“La strada da seguire va in due direzioni: una è immediata e riguarda l’emergenza nazionale. Serve una regia nazionale perché la situazione sta colpendo diversi territori, specialmente nel nord. L’altra strada è lavorare nel medio periodo per aumentare la capacità di stoccaggio dell’acqua usando quella piovana al meglio, che utilizziamo solo al 10%, e dobbiamo utilizzare anche le acque reflue. Serve accelerare per le infrastrutture che raccolgono acqua, ma per farlo c’è bisogno di una strategia nazionale per la gestione delle acque”.