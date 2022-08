Siccità, dal governo fondi per 11 milioni: le opere in cantiere a Bologna e provincia

Dalle spese (1,8 milioni di euro) per le autobotti ai lavori (250mila euro), nel bolognese, sulla Canaletta del Canale Emiliano-Romagnolo per ridurre la pressione dei prelievi sul fiume Po. Dall’ottimizzazione delle sorgenti a Bobbio (300mila euro), nel piacentino, ai lavori (280mila euro) per mantenere e approfondire il canale di adduzione agli impianti idrovori sul Po di Boretto (Re). E ancora, i tre importanti cantieri in arrivo sulla centrale di Serravalle, a Riva del Po, nel ferrarese, per un totale di quasi 2 milioni e 400 mila euro.

Sono 80 gli interventi, tra opere urgenti sull’idropotabile e misure di assistenza alla popolazione, e progetti (alcuni già in atto, altri in partenza) per impianti di pompaggio, installazione di elettropompe, dragaggi e molto altro ancora, realizzabili con i primi 10,9 milioni di euro assegnati dal Governo all’Emilia-Romagna, in seguito al riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale per la siccità.

Via libera, dunque, al decreto – a firma del presidente della Regione, in qualità di commissario per lo Stato d’emergenza nazionale – che approva il Piano degli interventi urgenti per contrastare la siccità in Emilia-Romagna. Le risorse nazionali consentiranno, come hanno chiarito il presidente e l’assessore regionale all’Ambiente, di realizzare una serie di priorità per far fronte agli effetti di questa calamità, che sta interessando l’intero territorio.

Le opere finanziate a Bologna

A Bologna sono destinati circa 890mila euro per 4 interventi. La maggior parte – 550mila euro – riguarda interventi di assistenza alla popolazione, per accrescere la disponibilità di acqua a fini idropotabili. Oltre mezzo milione di euro, in particolare, servirà per rifornire gli acquedotti di vari comuni dell’Appennino attraverso l’utilizzo di autobotti. Si tratta di Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monterenzio, Monte San Pietro, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato.

A Grizzana Morandi, in località Campiglia, per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili si prevede la realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell’esistente Pozzo Pioppe, a servizio della località Pioppe di Salvaro (40mila euro); a San Benedetto Val di Sambro sarà potenziato l’approvvigionamento dai pozzi di subalveo a servizio della frazione di Castel dell’Alpi (50mila euro). Per quanto riguarda invece i cantieri per gli interventi anti-siccità, a cavallo tra il bolognese e il ferrarese – nei comuni di San Giovanni in Persiceto e Cento – il Consorzio della Bonifica di Burana investirà 250 mila euro per lavori sulla Canaletta del Canale Emiliano- Romagnolo, necessari a ridurre la pressione dei prelievi sul fiume Po agendo, al tempo stesso, anche in funzione di contrasto alla risalita del cuneo salino.