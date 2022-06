In Emilia-Romagna siccità "grave": Reno e Santerno ai minimi storici

Nonostante le piogge della prima decade di giugno, permane la siccità in Emilia-Romagna. Maggio 2022, fa sapere la Regione, è risultato, con il 2003, il secondo più caldo, dal 1961 ad oggi.

Le piogge cadute a giugno quindi non sono state sufficienti a colmare le carenze idriche pre-esistenti in Emilia-Romagna: "La situazione è quindi di siccità grave con valori di deficit importanti - si legge nella nota - non hanno aiutato anche gli alti valori di temperatura registrati nel mese di maggio (risultato, con il 2003, il secondo più caldo dal 1961 ad oggi), che han no aumentato notevolmente i consumi evapotraspirativi delle colture" e "Arpae prosegue i monitoraggi e intensifica le attività istituzionali per fornire pieno supporto agli Enti preposti alla gestione della risorsa idrica". Situazione rcitica anche per i fiumi Reno e Santerno.

Le piogge di giugno

Le precipitazioni della prima decade di giugno, complessivamente inferiori alla norma, hanno interessato principalmente la pianura centro orientale portando un lieve e momentaneo sollievo; sul resto del territorio regionale permane, nei dieci giorni considerati, un’anomalia negativa, tra i 10 e i 20 mm, con valori superiori in tutta la pianura centro occidentale. La situazione di siccità rimane critica, soprattutto considerando i valori sul lungo periodo: dal 1° ottobre 2021 al 10 giugno 2022 (anno idrologico) i valori medi regionali di precipitazione cumulata risultano sempre inferiori alle attese climatiche 1991-2020, con uno scostamento di circa -200 mm (circa -29 % rispetto al clima 1991-2020).

Situazione difficile anche per le colture in campo, in tutta la pianura emiliana permane un grave deficit idrico, evidenziato dal bilancio idroclimatico, calcolato sempre da inizio ottobre, con valori simili a quelli che, solitamente, si registrano in pieno agosto (quasi ovunque inferiori al 5° percentile, tra i più bassi degli ultimi 20 anni). Ad oggi, quindi, l’acqua disponibile nei terreni rimane in generale molto inferiore alla norma: qualche lieve e momentaneo miglioramento si è registrato nelle aree di pianura centro-orientale, interessate dai recenti fenomeni temporaleschi.

Fiume Po

L'Autorità del Fiume Po si è riunita il 10 giugno scorso certificando il progressivo deficit di risorsa disponibile per tutti gli usi: "E allo scenario molto critico si aggiunge la previsione di mancanza di piogge e il persistere di alte temperature sopra la media. Il quadro complessivo proiettato – che registra la peggior crisi da 70 anni ad oggi – è rappresentato da un insieme di indicatori idro-meteo-climatici tutti con il segno meno e con un fabbisogno per gli usi civili, irrigui e ambientali assolutamente più alto in questa stagione all’approssimarsi dei mesi estivi".