Siccità, dichiarato stato di emergenza: supercommissario e struttura anti-sprechi

Mentre a Bologna e in Emilia imperversava un improvviso temporale, violento ma brevissimo, Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza in Emilia-Romagna per la siccità. Contestualmente sono stati stanziati i primi 10,9 milioni di euro per far fronte alle conseguenze della crisi idrica.

"Ringrazio il Governo e il presidente Draghi per l'accoglimento e il varo dello stato di emergenza per l'Emilia-Romagna che avevamo richiesto, con subito lo stanziamento dei primi 10,9 milioni di euro per gli interventi più urgenti contro la grave siccità che stiamo vivendo - interviene il governatore Stefano Bonaccini -. Un ottimo segnale di attenzione in tempi brevi al quale, sono certo, seguirà successivamente lo stanziamento degli altri fondi necessari. Serve l'impegno del Paese, anche per un piano nazionale e misure strutturali, e l'Emilia-Romagna è pronta a fare come sempre la sua parte". Lo stato di siccità è stato deliberato anche per Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte.

"E' un segnale importante, atteso e che avevo fortemente richiesto con interrogazioni parlamentari, interventi e incontri informali - afferma il deputato Marco Di Maio -. Ora saranno necessarie ulteriori misure e continueremo a premere in questa direzione per dare ai territori le risposte che servono".

l decreto siccità

Per avere un quadro d'insieme sugli interventi strutturali si dovrà attendere il decreto che il governo varerà giovedì, contestualmente con la nomina di un commissario straordinario: ci saranno interventi a medio termine, entro il 2024. E lo si farà con i soldi previsti dal Pnrr, 2,8 miliardi. "Da decenni non vengono realizzati nuovi invasi e dighe, facciamo i conti con infrastrutture obsolete o acquedotti colabrodo - spiega la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini - cogliamo l’opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche per affrontare il tema della gestione dell’acqua in modo strutturale: ci sono 2 miliardi e 800 milioni per interventi al sistema di distribuzione delle acque, per l’ammodernamento delle reti idriche, ma anche investimenti sui sistemi irrigui per garantire all’agroalimentare una maggiore e più costante disponibilità di acqua. Sarà fondamentale un sistema avanzato di monitoraggio, utile per gestire meglio il rischio idrogeologico".

Prima della fine dell'estate dovrebbero arrivare i ristori a chi dall’emergenza idrica sta subendo danni. Luca Zaia chiede che si approfitti dei soldi del Pnrr e dei fondi europei per la pulizia degli invasi di montagna, per la creazione di nuovi invasi magari da cave dismesse: "Dobbiamo puntare su modalità da arido-cultura, tipo israeliana, dove c’è il tubo con la goccia per molte coltivazioni, piuttosto che sulla pluvirrigazione".

Occhi puntati sugli acquedotti

L'obiettivo è mettere mano quanto prima agli acquedotti colabrodo: ce ne sono almeno venti in Italia da ammodernare. Ed è su quello che si concentreranno le prime risorse: sono stati stanziati 1,38 miliardi per ridurre le perdite di acqua nelle reti di distribuzione, con una particolare attenzione al Mezzogiorno; i progetti prevedono interventi a valere sul Pnrr per 900 milioni, e sul programma React Eu (per 482 milioni), cui vanno aggiunti altri stanziamenti con la Legge di Bilancio (400 milioni), o come anticipazione del Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027 (442 milioni). Nei prossimi anni, poi, ci saranno altri 2,7 miliardi di euro per la riqualificazione e il rafforzamento delle infrastrutture idriche nazionali.

Passare dai testi dei decreti alla fase dei cantieri non sarà come sempre una passeggiata: "Un commissario nazionale per l'emergenza siccità può essere utile per avviare il lavoro sulle opere di contrasto alla dispersione e di accumulo dell'acqua. A patto si fissino tempi certi e si definisca un ruolo chiaro per il territorio ove insiste la nuova opera", commenta Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, unione dei comuni montani. "Prima di dire che nel giro di due anni avremo centinaia di bacini, si ragioni sul fatto che insediare un'opera anche solo da un milione di metri cubi di acqua in una valle, non è come posare una vasca da bagno".