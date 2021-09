Comunali, Battistini al forum sicurezza: "Giovannini assessore? Magari" | VIDEO

Un forum sulla sicurezza insieme con i comitati della zona universitaria. Protagonista Fabio Battistini, candidato sindaco sostenuto dal centrodestra, che questa mattina ha invitato a parlare del tema l'ex procuratore aggiunto Valter Battistini. Il candidato evoca ruoli operativi per il magistrato in pensione e Giovannini non esclude l'idea di tornare a "lavorare per le istituzioni".

Battistini, durante l'evento replica al suo avversario di centrosinistra, Matteo Lepore, che sul 'Carlino' parla di un museo dei ragazzi al Pilastro: "Ma ci sei o ci fai? Di cosa stiamo parlando?", perché "io al Pilastro non vorrei un direttore di museo ma uno come Giovannini. A domanda diretta. 'vedrebbe Giovannini come assessore alla Sicurezza?', Battistini risponde: "Non oso neanche pensarlo o sperarlo, magari ci fossero una professionalità e una competenza del genere a disposizione", risponde il candidato, assicurando però che "non ne abbiamo mai parlato".

A sua volta Giovannini, interpellato sulle parole di Battistini sul Pilastro, afferma: "Non mi sembra che al Pilastro ci sia una figura autonoma, è una realtà come tante altre". Ma aggiunge poi l'ex pm: "Se è un'investitura? Non lo so, secondo me è un attestato di stima del quale vado orgoglioso. Posso solo aggiungere che ho lavorato per 40 anni per le istituzioni e se mi dovesse capitare l'occasione, non in questo momento, in futuro, chissà quando, di riprendere a farlo con dedizione, impegno e onestà intellettuale, potrei anche farlo".

Poi Giovannini tira una stoccata al sindaco uscente Virginio Merola ("Se Bologna non è una città per vecchi sicuramente dev'esserlo per tutti") e elenca i suoi "suggerimenti": riapertura del Cie, gestione "rigorosa" della movida come a Barcellona con i Mossos, spinta nell'Anci per chiedere il ripristino del carcere per i pusher di strada. E la cultura? "Se faccio un concerto in una via dove abitualmente si spaccia – afferma l'ex pm – lo spacciatore si sposta nella via a fianco".