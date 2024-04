Prefetto Visconti: "Spaccate fermate ma non abbassiamo la guardia”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le spaccate nel centro di Bologna e il cantiere delle scuole Besta. Sono stati questi i temi al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Bologna. “Il Questore ha riferito di brillanti azioni di contrasto da parte delle forze di polizia che hanno individuato praticamente tutti gli autori delle spaccate che sono avvenute nei giorni scorsi nel centro città, tanto è vero che negli ultimi 3 o 4 giorni non sono più avvenuti questi episodi”, ha sottolineato il prefetto, Attilio Visconti. “Abbiamo raccolto le indicazioni degli impegni assunti dal Comune con le categorie dei commercianti: sono iniziative di notevole spessore dal punto di vista dell’attività economica, mettere dei tutor e aumentare la sicurezza del centro storico”.

Più uomini a presidiare le strade di Bologna

Aumenta anche il numero degli uomini schierati per garantire la sicurezza in città. “Dal 1 aprile abbiamo avuto 54 militari in più del programma Strade Sicure e questo ci ha consentito di liberare delle pattuglie e immediatamente questi uomini sono stati impegnati nel centro storico”, ha spiegato il prefetto. “L’attenzione è altissima, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva e del turismo”, assicura. Vanno bene anche le iniziative pensate dai commercianti, come l’idea di potenziare i sistemi di video sorveglianza e assumere delle guardie giurate. “Noi non abbassiamo la guardia e continuiamo a sorvegliare il centro storico, malgrado i successi ottenuti sul piano del contrasto”, assicura il prefetto.

Il piano del Comune

“Il Comune mette 200 mila euro per sostenere i commercianti, dare vita ad iniziative di strada e presidiare con progetti di sicurezza integrata. Con le associazioni di categoria decideremo come spendere queste risorse, sul modello del bando che abbiamo fatto in Bolognina, o altre iniziative attorno ai cantieri”, spiega il sindaco Matteo Lepore che ricorda come i due presunti autori “di almeno 15 spaccate” arrestati dalle forze dell’ordine siano stati individuati grazie “alle telecamere, in particolare a quelle del Comune di Bologna”. “Voglio rassicurare i cittadini sul fatto che chi commette questi reati viene quasi sempre individuato”, aggiunge Lepore che spiega come positiva sia anche “la valutazione da parte delle associazioni di categoria delle pattuglie a piedi che il Questore ha messo in campo da inizio aprile. Si stanno già vedendo i risultati e questo è importante”.

Ascom e Confesercenti

Per il presidente di Confcommercio Ascom, Enrico Postacchini “si è dato subito un segnale di prontezza nell’intervento e questo è stato fondamentale per evitare che queste iniziative disgraziate possano essere emulate”. L’obiettivo adesso è “aiutare gli operatori commerciali in modo tale che non soccombano al concetto di insicurezza. Si continuerà ad investire in quel senso. Ci sono tante aziende che non fanno parte di associazioni di categoria e che magari non sono al corrente delle tante iniziative messe in campo dal Comune, dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria stesse, che sono qui anche per aiutare”.

Anche il presidente di Confesercenti, Massimo Zucchini, vuole “tenere alta l’attenzione su queste problematiche”. “C’è stato interesse, abbiamo visto che si sono mosse molto velocemente le forze dell’ordine e abbiamo ottenuto risultati immediati. Abbiamo chiesto che venga mantenuta alta l’attenzione per questo problema perché anche nei prossimi mesi potrebbe essere molto importante”.

Le scuole Besta

Il prefetto Visconti ha affrontato anche il tema delle scuole Besta e del tentativo di mediazione messo in atto dal Comune per evitare ulteriori scontri con il Comitato che da mesi presidia il parco Don Bosco. “Abbiamo preso atto dei tentativi che il Comune sta facendo con i Comitati per poter arrivare alla realizzazione di un progetto sociale, la nuova scuola, abbassando il livello di scontro ed evitando la violenza e gli scontri con le forze di polizia – dice il prefetto - . Nei prossimi giorni questo impegno del Comune proseguirà e auspico che abbia un esito positivo”. Il cantiere è temporaneamente sospeso e “il Comune sta lavorando bene. Confido nella capacità e nell’intelligenza di capire che l’interesse sociale di realizzare la scuola prevalga su altre motivazioni”, conclude.