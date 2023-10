Sicurezza: "15 militari in arrivo, più attenzione per le ripercussioni dei fatti in Israele"

A Bologna si sta lavorando sulla sicurezza perché "La sicurezza è una priorità della città". Su questo non ci sono dubbi ascoltando il sindaco Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti, che hanno raccontato quali sono stati i temi del tavolo che si è svolto questa mattina nelle sale di Piazza Roosevelt. Una delle novità è che sono attesi 15 uomini dell'Esercito sul nostro territorio per rinforzare nei numeri le forze dell'ordine operative. Inoltre, in vista della notte di Halloween (giornata impegnativa anche per l'incontro calcistico Bologna-Verona), verranno presi provvedimenti per monitorare la zona universitaria e in particolare Piazza Aldrovandi. Non si spengono i riflettori su altre zone "calde" della città come Piazza dei Martiri e zona stazione, così come sulla Bolognina, dove stanno proseguendo diverse azioni di prevenzione e controlli (sgombero di cantine utilizzate per lo spaccio e limiti alle aperture di alcuni esercizi pubblici che non hanno rispettato le regole).

E si è parlato anche di Palestina e di migranti. Mentre un dispiegamento di forze dell'ordine è previsto per la manifestazione di questo pomeriggio in Piazza Nettuno, è stata confermata l'apertura del cas di Ozzano, che potrebbe accogliere circa 200 migranti già fra una decina di giorni.

"Abbiamo bisogno di lavorare insieme e farlo dando risposte ai cittadini e alle cittadine - le parole del sindaco - e oggi con il Prefetto ce lo siamo detti. Si tratta di un momento particolare per la nostra città, anche per il conflitto in Israele e saranno molto importanti queste 15 persone che arrivano da Roma, soprattutto per non toglierne da altre zone che richiedono la nostra attenzione. Abbiamo fatto il punto anche sulla vita notturna in vista di Halloween: cercheremo di evitare grandi assembramenti in Piazza Aldrovandi e incontreremo nei prossimi giorni residenti e commercianti per mostrare loro un piano. Dobbiamo tutti cercare di darci una mano anche per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Mi appello alle persone affinché gli animi della nostra città non si accendano, che non si alzi la tensione pur esprimendo le proprie idee politiche".

"Questo comitato è già il terzo degli ultimi giorni. Il tema oggi è quello delle ripercussioni della guerra in Israele per il nostro territorio: molti i cittadini ebrei e il tema della sicurezza su questo fronte è molto fitto. A fianco a questo (quindi anche delle manifestazioni previste) si è parlato anche della buona notizia arrivata da Roma sui militari in arrivo che ci consentiranno di rafforzare le tutele per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo" ha detto Attilio Visconti.