Sicurezza, carabinieri al Gran premio di Imola: servizi d'ordine in auto, moto ed elicottero

Anche i carabinieri del comando provinciale di Bologna saranno impiegati nei servizi d'ordine in occasione del “Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”, in programma dal 22 al 24 aprile 2022 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

I militari, svolgerano i servizi a piedi o a bordo di veicoli (auto, moto ed elicottero), inoltre il personale autorizzato effettuerà controlli alle entrate e ispezionerà borse e zaini. Tutti gli oggetti che verranno considerati non idonei all’ingresso in Autodromo, verranno smaltiti e quindi non saranno restituiti ai proprietari.

È vietato introdurre all’interno dell’Autodromo