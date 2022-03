Sicurezza idraulica, lavori sugli argini del Reno a Vergato

Lavori di manutenzione delle sponde nei pressi del centro abitato e rinforzo dell'argine più a rischio esondazione. COn 110mila euro di finanziamento previsto sono iniziati i lavori a Vergato per la sicurezza idraulica vicino al fiume Reno e al torrente Vergatello.

“Complessivamente è in corso un investimento dal valore di 110mila euro, interamente finanziato dalla Regione- spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Difesa del suolo e alla Protezione civile-. La manutenzione e la cura del territorio sono infatti centrali nella strategia messa in campo per accrescere la sicurezza idraulica del territorio e per la qualità della vita delle comunità locali, a maggior ragione quelle dell’Appennino”.

Le opere sono seguite dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e si collocano nel solco degli interventi già conclusi negli ultimi anni.

I lavori

Il primo intervento in corso sul Reno, a valle del ponte della Strada provinciale 24, è il proseguimento di un lavoro di consolidamento realizzato nel 2017. In questo secondo step è prevista la manutenzione della difesa in pietrame - costruita in sostituzione di alcuni gabbioni rimossi - ed un ulteriore innalzamento in corrispondenza del depuratore comunale.

Verrà inoltre regolarizzato il fondo del fiume attraverso una consistente movimentazione del materiale depositato nell’alveo e l’ampliamento della “rampa” in pietrame.

Si prevede infatti di centralizzare il flusso principale della corrente, attualmente molto compromesso, per contenere al massimo le erosioni in particolare sulla sponda destra.

Per operare in sicurezza e permettere il regolare deflusso delle acque, sono stati realizzati un canale che convoglia le acque verso la parte centrale del letto del fiume ed un piccolo argine sulla sponda sinistra a protezione degli scavi.

Nel caso del torrente Vergatello, a valle di Via Puglie, si tratta di eliminare la vegetazione infestante e tagliare le alberature che ostacolano il corso d’acqua nel tratto tra due briglie, nei pressi del ponte. Concluse queste operazioni, sulla sponda destra si provvederà alla manutenzione ordinaria delle difese - costituite da muri in gabbioni o in cemento armato - e delle briglie. I gabbioni saranno risanati e riavvolti con una nuova rete in acciaio zincato.

Da ultimo, per proteggere ulteriormente le sponde dall’erosione sarà movimentato il materiale ghiaioso depositato nell’alveo. Lo svolgimento dei lavori comporterà probabilmente l’interruzione per un breve periodo del transito lungo il percorso pedonale sulla sponda sinistra.