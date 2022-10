Sicurezza, Largo Respighi: si pensa a evento natalizio per bambini e famiglie (ma senza alcol)

Famiglie, bambini e Natale. E' un primo "disegno" del Comune per Largo Respighi, l'area con giardino di fianco al Teatro Comunale, in piena zona universitaria, con l'obiettivo di prevenire fracasso e risse, come quella dell'inizio del mese di ottobre.

Ne ha parlato, come riferisce l'agenzia Dire, la capo di gabinetto con delega al Progetto sicurezza integrata, Matilde Madrid, presentando in conferenza stampa la delibera di Giunta con cui vengono individuate le aree interessate e le finalità dei Progetti di zona, a cui sono destinati 250.000 euro per il 2022. "Martedì scorso abbiamo approvato in Giunta l'esito di un percorso fatto con i Quartieri e abbiamo individuato 11 zone della città, suddivise nei sei quartieri - spiega Madrid - nelle quali fare dei progetti di prevenzione per migliorare la vivibilità e la sicurezza dei cittadini".

"Individuate le problematiche della zona"

Sono state "individuate le problematiche di ogni zona e per rispondere - ha spiegato la delegata- costruiremo un progetto di prevenzione cucito sui bisogni di quel territorio". Si tratta del resto di criticità diverse, che vanno "dai conflitti tra fruitori di un parco e cittadini" a quelli "tra operatori di un mercato e residenti". Senza dimenticare gli adolescenti e i preadolescenti, verso i quali "fare un lavoro di aggancio per portarli di più verso attività sportive e culturali", aggiunge Madrid.

Tra le 11 aree c'è per l'appunto largo Respighi, in zona piazza Verdi, si tratta quindi di "mettere in campo delle azioni per far sì che le persone si riapproprino di uno spazio pubblico che oggi è teatro di spaccio e di altre attività criminose: è proprio un senso di riconquista di uno spazio", sottolinea la delegata, sottraendo terreno "a chi va lì perchè sa che può fare di tutto". Insomma "l'obiettivo ambiziosissimo è cambiare proprio fruizione", aggiunge Madrid.

Mercatino e animazione?

"Non possiamo dire oggi che sarà un mercatino", spiega la capo di gabinetto, ma "è una delle cose che abbiamo immaginato. Certamente è escluso di portare lì somministrazione di alcol, ce n'è già abbastanza. Per cui pensiamo sia a un'offerta di animazione che, se riusciamo, ad una piccola offerta commerciale natalizia dedicata a famiglie e bambini, qualcosa di leggero che non impatti sul contesto" sottolineando la volontà di "coinvolgere cittadini e associazioni".

Entro fine mese Madrid incontrerà i comitati dei residenti: all'ordine del giorno ci sarà in particolare il cantiere per la riqualificazione del Teatro comunale, ma quella sarà comunque l'occasione per introdurre il tema perchè "per noi è importantissimo che le realtà del territorio partecipino. Non vogliamo caricarle di eccessive responsabilità di gestione dello spazio ma vorremo che portassero lì iniziative e piccoli concertini".

Le altre aree

L'altra area individuata dal quartiere Santo Stefano è quella della Lunetta Gamberini. Il San Donato-San Vitale, invece, ha indicato da un lato il comparto di via Gandusio e del giardino Parker Lennon e dall'altro il mercato della Cirenaica, dove nelle scorse settimane si sono visti anche degli incendi notturni. "Ci vogliamo mettere un piede", la spiega così Madrid, nel senso che l'amministrazione vuole aprire lì uno "spazio agile che avrà diverse funzioni, innanzitutto di ascolto e raccolta dei bisogni. Quindi ci saranno degli operatori appositamente formati che saranno punto di riferimento per le persone" e forniranno anche un'attività di "orientamento ai servizi".

Al Navile, i Progetti di zona interesseranno le zone della Beverara e della Dozza. Al Porto-Saragozza, invece, l'attenzione si concentrerà sull'area Scalo-Malvasia e giardino Lorusso. Il Savena ha indicato la zona del parco Bassi e del villaggio Due Madonne e poi quella compresa tra via Milano, via Torino e via Abba. Il Borgo Panigale-Reno, infine, sarà coinvolto con azioni riguardanti l'area del villaggio Ina e di via Legnano e la zona di Borgo centro e via Nani. "L'obiettivo- scrive l'amministrazione comunale- è quello di intervenire su più livelli: dalla prevenzione situazionale, riducendo le opportunità di commettere reati, a quella comunitaria, di ricostituzione del tessuto civico grazie alla partecipazione dei cittadini e sociale, con interventi di contenimento".