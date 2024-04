Suviana, Zuppi: “Ferita ancora aperta. Troppe morti sul lavoro”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La tragedia di Suviana "la sentiamo ancora come una ferita aperta e sanguinante. Ci ha coinvolto tutti ed è qualcosa che chiede un'attenzione, una vigilanza su tutti i luoghi del lavoro. Perché ci sono ancora troppe morti di lavoro e sul lavoro". Così l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi durante la messa celebrata alla vigilia del Primo Maggio. In cattedrale, a sentire le parole del cardinale, erano presenti sindacati, enti e associazioni impegnati nel mondo del lavoro.

“Ricordiamo quel male che ha spento la vita di tante persone e che fa del lavoro uno strumento di morte. Sappiamo come ha colpito la nostra comunità – scrive la Dire riportando le parole del prelato –, è un tema che ci riguarda". Per questo, "liberi dalla retorica facile, effimera e vana del dolore, dobbiamo fare di quella tragedia consapevolezza, responsabilità e ricerca delle cause, perché non avvenga più". Quest'anno, dunque, la Festa dei lavoratori del Primo Maggio "è chiaramente segnata dalla tragedia che abbiamo vissuto e che sentiamo ancora nostra - dice ancora Zuppi riguardo a Suviana -. Dobbiamo capire le cause, gli incidenti ci devono rendere più sicuri. Abbiamo bisogno di tanto lavoro, ma anche che il lavoro sia per la vita. Quindi anche di tanta protezione".