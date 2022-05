Sicurezza negli ospedali: piano Ausl-questura per aumentarla al Maggiore

Un piano per potenziare la sicurezza del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, ma non solo. Questura e Ausl di Bologna si sono messi al lavoro per definire un piano a riguardo. Nel merito si è tenuta una visita di stamattina del questore Isabella Fusiello, che all'interno della struttura sanitaria ha incontrato per una breve chiacchierata anche il direttore generale Paolo Bordon, impegnato in un'altra iniziativa.

"E' prima di tutto una visita di cortesia -ci tiene a precisare Fusiello- perchè i nostri ragazzi spesso accompagnano le persone qui o si fanno visitare". Tra l'altro, aggiunge, "quando si insedia, un questore fa visita alle maggiori istituzioni della città e l'ospedale è una delle più importanti".

In particolare, però, con l'Ausl di Bologna "stiamo cercando di mettere a punto una sorta di procollo" per la sicurezza dell'ospedale. "Rispetto alle mie precedenti esperienze -spiega Fusiello- ho chiesto se ci sono problemi di sicurezza o se ci sono intrusioni da parte di soggetti nei reparti". L'azienda sanitaria dovrà fare ora una sorta di mappatura dei principali problemi di sicurezza dell'ospedale come ad esempio furti, danneggiamenti e anche aggressioni ai danni del personale.

Dopodiché, una volta fatto "il punto della situazione, ci troveremo- spiega il questore- faremo un incontro" appunto con l'obiettivo di arrivare a un protocollo d'intesa "per rendere più sicuro" l'ospedale e il Pronto soccorso. "Prima faranno una relazione sulle esigenze e poi ci incontreremo- ribadisce Fusiello- c'è molta collaborazione" da parte dell'Ausl.

(San/ Dire)