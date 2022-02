Report Sicurezza, crimini in calo. Dagli street tutor alle telecamere, si lavora alla prevenzione

Criminalità in calo in Emilia Romagna. Così emerge dal Report sicurezza della Regione 2021 (su dati 2020) che restituisce una serie di indicatori positivi: confermando la tendenza del calo criminosodegli ultimi anni.

Sicurezza in Emilia Romagna: i dati

Analizzando i dati emerge come se considerata nel medio periodo, la diminuzione dei delitti appare decisa-mente rilevante, benché il dato del 2020 sia fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria (lock down comrpeso).

Nell’ultimo anno registrato in Emilia-Romagna sono stati denunciati alle forze di polizia poco meno di 167mila reati: 40mila in meno in valori assoluti rispetto al 2019, corrispondenti a 19 punti percentuali in termini relativi. Si tratta in realtà di un risultato atteso, dovuto anche ai limiti imposti dall’emergenza sanitaria agli spostamenti e alle attività di routine delle persone, benché la flessione dei reati fosse un fenomeno già in atto dal 2014.

I furti tra il 2014 e il 2020 sono diminuiti complessivamente di oltre il 50%. Meno accentuata ma significativa, è stata poi la flessione delle rapine, calate complessivamente di circa il 35%.

Come i reati cosiddetti “predatori”, nel periodo 2014-2020 anche i reati violenti, sia quelli più lesivi e pericolosi per l’incolumità delle persone, che quelli meno gravi – come, ad esempio, le minacce - sono decisamente diminuiti. Infine, in concomitanza alla riduzione costante dei reati - e probabilmente come conseguenza di ciò - negli ultimi anni in regione è molto migliorata la percezione della criminalità da parte dei cittadini nella propria zona di residenza.

31 accordi pro sicurezza: dagli street tutor alla videosorveglianza

"Seppur i numeri d registrino un calo costante, negli anni, di fenomeni criminosi sul nostro territorio, non sottovalutiamo né minimizziamo problemi e criticità presenti, insieme alla percezione di insicurezza dei cittadini - commenta il presidente Stefano Bonaccini - Questo ci spinge ad andare avanti nei percorsi intrapresi con gli enti locali. Il nostro impegno è lavorare sulla prevenzione e promuovere lo sviluppo della qualità di vita all'interno delle comunità, sostenendo progetti promossi e realizzati dai territori".

Sul tema sicurezza la Regione ha avviato 31 accordi di programma, sottoscritti nel 2021 con i territori: dagli street tutor impegnati a prevenire rischi (come nella zona U di Bologna) e a mediare conflitti alla riqualificazione di aree specifiche e poi potenziamento della videosorveglianza, installazione di punti luce, con l'affiancamento di attività di educazione, animazione, sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai più giovani.