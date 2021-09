Incidente moto a Sasso: lutto in paese per la morte di Simone

Festa annullata e lutto in paese per il tragico incidente del quale è stato vittima Simone Gianotti, 41 anni, deceduto dopo un urto fatale contro un guard rail con una moto a Pontecchio Marconi, frazione di Sasso.

A dare ufficialmente l'annuncio dell'annullamento della Festa piccola è l'associazione locale insieme al comune di Sasso Marconi.

"In segno di lutto e rispetto per il dolore della famiglia -si legge- gli organizzatori della festa hanno deciso di annullare tutti gli eventi della Fiera Piccola previsti per mercoledì 8 settembre, giorno conclusivo della manifestazione".

Gianotti, artigiano residente a Vergato, secondo quanto ricostruito avrebbe preso in prova la due ruote di un amico per un giro di prova, ma per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Sasso, il 41enne ha perso il controllo del mezzo, per poi schiantarsi.