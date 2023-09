Un bolognese rivoluziona la tecnica delle protesi e vince il premio internazionale | FOTO

Si chiama Simone Perini, ha 27 anni ed è originario di Casalecchio di Reno, il vincitore dell’edizione italiana del James Dyson Award 2023, il concorso internazionel che mette in sfida sfida laureandi e neolaureati in ingegneria e design di tutto il mondo.

Con il suo progetto D-Pulp attua una piccola rivoluzione migliorardo le protesi mioelettriche per arti superiori tramite l’utilizzo di nuove tecnologie, garantendo così tempi e costi dimezzati, materiali personalizzabili più leggeri e sostenibili, ripetibilità del processo e la mitigazione del rischio di infortuni durante la lavorazione manuale del braccio artificiale.

Il progetto accede ora alla fase internazionale del concorso, sfidando i progetti provenienti dagli altri Paesi in cui è presente il premio. Il vincitore internazionale – scelto da James Dyson in persona – sarà annunciato il 15 novembre e si aggiudicherà il riconoscimento finale di 34.000 euro. Ai due finalisti internazionali andrà invece una somma di 5.600 euro ciascuno.

Il progetto D-Pulp

Realizzato in collaborazione con il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, è il primo sistema innovativo che permette la stampa 3D di protesi mioelettriche di arto superiore, costituite da invasatura e cover: "Punto di forza del sistema è l’interfaccia semplificata per i tecnici, i quali possono impostare facilmente le caratteristiche della protesi, come la posizione e l’orientamento dei sensori che captano i segnali elettrici dei muscoli (sensori EMG). I vantaggi rispetto al processo produttivo tradizionale delle protesi sono: la creazione di un archivio digitale e la stampa di copie uguali all’originale (riproducibilità); la riduzione dei tempi e dei costi nel lungo periodo; l’utilizzo di materiali riciclabili; personalizzazione della cover in policromia, con possibilità di scegliere tra texture preimpostate o anche disegni realizzati dal paziente, favorendo una maggiore accettazione; la mitigazione del rischio e dell’insorgenza di infortuni a scapito dell’operatore causati delle lavorazioni manuali", si legge nella nota.

Al progetto hanno preso parte, come correlatori della tesi: Emanuele Gruppioni, Direttore tecnico dell’area Ricerca e Formazione INAIL e Kavin Morellato, R&D Senior Engineer INAIL.

Chi è Simone Perini

A seguito della laurea triennale in Disegno Industriale presso l'Università di Bologna, ha completato i suoi studi presso l'Università IUAV di Venezia. Durante il percorso accademico, ha avuto l'opportunità di sviluppare la sua tesi di laurea intitolata D-Pulp, sistema parametrico per la fabbricazione digitale di protesi mioelettriche per arto superiore, in collaborazione con il Centro Protesi INAIL. La ricerca è stata supervisionata dal Direttore tecnico dell'area Ricerca e Formazione, Emanuele Gruppioni, e da Kavin Morellato, R&D Senior Engineer INAIL, mentre Maximiliano Romero è stato il relatore accademico.

Le amputazioni in Italia e nel mondo

Sono circa 40 milioni di amputati nel mondo, stima World Health Organization, un numero destinato ad aumentare nei prossimi anni. Circa il 40% di tutte le amputazioni interessa l'arto superiore. In Italia, come da dati del Ministero della Salute, gli interventi per amputazioni, riguardanti l’arto sia superiore che inferiore, superano i 15.000 ogni anno.

Ad oggi, i processi produttivi delle protesi sono principalmente artigianali. I tempi, i costi di produzione e la ripetibilità sono indicativi e possono variare in base a numerosi fattori, come le condizioni cliniche del moncone, l’esperienza del tecnico ortopedico e le personalizzazioni richieste dal paziente. La conoscenza di strumenti quali modellazione Nurbs[4] e parametrica, scanner e stampa 3D ha permesso di superare i limiti legati al processo artigianale e l'utilizzo di soluzioni e materiali più sostenibili.

La motivazione della giuria

“D-Pulp merita il primo posto italiano del James Dyson Award 2023 perché accontenta i principali criteri valutativi fondamentali per il concorso, risultando un’invenzione innovativa e capace di risolvere un problema decisivo per migliaia di persone nel mondo. Una soluzione intelligente che mette al centro l’individuo, migliorando sensibilmente sia il processo sia la qualità estetico-funzionale di un sistema tanto complesso quanto essenziale per le persone”.

James Dyson Award

Dal 2005, il James Dyson Award – promosso dalla James Dyson Foundation, ente a scopo benefico dell’omonima azienda – sfida laureandi e neolaureati in ingegneria e design, in tutto il mondo, a progettare la soluzione a un problema. I vincitori globali 2022 hanno ideato soluzioni in ambito medico per lo screening e le cure domestiche, oltre che affrontato il tema del riciclo della plastica nei paesi in via di sviluppo. Ad oggi, il concorso ha premiato 390 invenzioni e oltre il 70% dei vincitori globali delle scorse edizioni sta commercializzando le proprie invenzioni.

La giuria italiana

Come ogni anno protagonisti del mondo dell’innovazione, del design e della sostenibilità, si avvicendano in ciascun Paese per decretare i vincitori nazionali del James Dyson Award.

La giuria italiana 2023: Giuseppe Andreoni, professore presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano dove è direttore del laboratorio Technology and Design for Healthcare (TeDH); Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera esperta in sostenibilità ed economia; Matteo Curti, Station Manager di Radio Deejay appassionato di innovazione; Andrea Ricci, Senior Research Engineer di Dyson.