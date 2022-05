No alla guerra. Sindacati di base tornano in piazza | VIDEO

Sindacati di base in agitazione a Bologna per dire 'no' al perdurare della guerra in Ucraina e pressare un governo, quello italiano, "cobelligerante e criminale", che "sta facendo carne da macello dei lavoratori" quando dovrebbe "pensare ai salari e ai servizi dei cittadini piuttosto che all'invio di armi".

Sono alcuni dei motivi per cui Sgb, Usi-Cit, Usb, Si Cobas e Confederazione Cobas hanno indetto uno sciopero nazionale e per cui anche a Bologna scenderanno in piazza.

Appuntamento venerdì 20 maggio alle 10.30 in piazza XX settembre, con lo striscione di apertura che raffigura il presidente del Consiglio Mario Draghi con indosso un elmetto, 'sporcato' dai colori della pace. Per quanto riguarda Bologna, il corteo sarà a tappe e raggrupperà più di 10 città del territorio emiliano romagnolo, a cui hanno aderito anche "associazioni antimilitariste, associazioni per la pace, ma c'è anche persone di situazioni anche lontane tra di loro nella quotidianità, ma che si ritrovano in questo momento nella parola d'ordine contro la guerra e l'economia di guerra".

Tre motivi per dire 'no'. "Uno. Siamo per il cessate il fuoco e che l'Italia si ponga come mediatore e non come parte in conflitto", spiega Rosella Chirizzi, di Sgb Bologna.

"Due, L'economia della guerra, che riguarda tutta la ricaduta che avrà sui lavoratori. Tre. Contro il governo della guerra. Crediamo che questo governo si debba mettere nelle condizioni di fare da mediatore e non da cobelligerante, come adesso è di fatto inviando le armi".

Una posizione, quella del governo, che i sindacati appunto bocciano, perchè contestualmente "sta facendo carne da macello dei lavoratori". Infatti "siamo contro l'invio di armi, contro l'aumento delle spese militari e per l'investimento nel sociale, nella scuola, nella sanità e in particolar modo per l'aumento dei salari indicizzati- prosegue Chirizzi- perché l'inflazione adesso pian piano ce li mangerà e quindi quanto meno che rimangano uguali". (Video Agenzia Dire)