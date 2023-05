Sindacati uniti contro il Governo: 30mila persone alla manifestazione in Piazza Maggiore | VIDEO

Sono decine di migliaia le persone arrivate a Bologna per partecipare alla prima delle tre manifestazioni nazionali indette da CGIL, CISL e UIL. In una Piazza Maggiore stracolma, i rispettivi segretari nazionali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri hanno criticato il Governo sul Decreto lavoro dello scorso 1° maggio, ritenuto insufficiente per contrastare la crisi salariale e di reddito che affligge il Paese. Diversi esponenti politici hanno preso parte alla manifestazione: il sindaco di Bologna Matteo Lepore, accompagnato da alcuni assessori della Giunta comunale; i sindaci del territorio metropolitano bolognese, ma anche esponenti di spicco della politica nazionale come la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.